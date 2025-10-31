Diário do Nordeste
Palmeiras x LDU pela Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Partida válida pela volta das semifinais da Libertadores

Redação 30 de Outubro de 2025

Jogada

Racing x Flamengo pela Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Partida de volta da semifinal da Libertadores 2025

Redação 29 de Outubro de 2025

Jogada

Ônibus com torcedores do Flamengo capota e deixa 16 feridos

Grupo estava a caminho da Argentina, para acompanhar o time na Libertadores

Redação 27 de Outubro de 2025
Foto de Tiago Nunes, ex-Ceará, após a vitória da LDU, seu atual time, sobre o Palmeiras na Libertadores

Jogada

Técnico ex-Ceará comanda a LDU em vitória sobre o Palmeiras na Libertadores

Tiago Nunes é o treinador da equipe equatoriana, que venceu o Palmeiras por 3 a 0

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025

Jogada

LDU x Palmeiras na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da semifinal da Libertadores 2025

Daniel Farias 23 de Outubro de 2025
Filipe Luís em ação no comando do Fortaleza

Opinião

Filipe Luís sobre Fortaleza x Flamengo na Arena Castelão: ‘jogo mais importante do ano’

As equipes se enfrentam no próximo sábado (25), às 19h30, pela Série A

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 23 de Outubro de 2025
Foto de Arrascaeta, jogador de futebol, comemorando gol do Flamengo na Série A

Jogada

Flamengo x Racing na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da semifinal de ida da Libertadores 2025

Daniel Farias 22 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Fortaleza tem maior número de derrotas na temporada na era dos pontos corridos

Tricolor tem acumulado tropeços ao longo do ano

Crisneive Silveira 22 de Outubro de 2025
Foto de Rossi durante Estudiantes x Flamengo na Libertadores

Jogada

Flamengo elimina Estudiantes nos pênaltis na Libertadores; veja vídeo das cobranças

Time do técnico Filipe Luís vai enfrentar o Racing na semifinal da competição

Daniel Farias 26 de Setembro de 2025

Jogada

Estudiantes x Flamengo na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar às semifinais da competição continental

Daniel Farias 25 de Setembro de 2025
