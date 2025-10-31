Palmeiras e Flamengo garantem premiações milionárias com final da Libertadores; veja valor

A final da Libertadores de 2025 está definida: Palmeiras x Flamengo. Os times brasileiros se classificaram para a decisão, que será disputada no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. E também conquistaram uma premiação milionária da Conmebol com a competição.

Com prêmios distribuídos desde a fase de grupos, com bônus por resultados positivos, até o momento, o Palmeiras somou mais que o Flamengo. No âmbito geral, o time paulista já ganhou US$ 10,2 milhões (aproximadamente R$ 55 milhões), enquanto os cariocas embolsaram US$ 9,2 milhões (cerca de R$ 50 milhões) com os feitos até a finalíssima, restando apenas a definição do campeão.

E quem levar a taça também garante um valor recorde. O campeão fica com US$ 24 milhões (aproximadamente R$ 129 milhões), enquanto o vice ganha US$ 7 milhões (cerca de R$ 37 milhões).

Por isso, além do peso histórico, a Libertadores oferece uma ampla injeção financeira. Quem ficar com o troféu fica próximo de R$ 200 milhões em prêmios, que pode ser revertido em contratações.

Em tempo: o Palmeiras recebeu mais que o Flamengo pois, na fase de grupos, venceu mais. Cada vitória na etapa rendia US$ 330 mil, e o Verdão ganhou seis vezes: US$ 1,98 milhão (cerca de R$ 10,6 milhões). Já o Flamengo somou três, com US$ 990 mil (aproximadamente de R$ 5,3 milhões).

Premiação da Libertadores de 2025

Fase de grupos: US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 24 milhões

Premiação do Palmeiras na Libertadores de 2025

Fase de grupos: US$ 3 milhões fixos

Bônus de US$ 330 mil por cada vitória na 1ª fase: US$ 1,98 milhão (Sporting Cristal-PER, 2x, Cerro Porteño-PAR, 2x, e Bolívar-BOL, 2x)

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (eliminou o Internacional)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (eliminou o River Plate-ARG)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (eliminou a LDU-EQU)

TOTAL: US$ 10,2 milhões

Premiação do Flamengo na Libertadores de 2025