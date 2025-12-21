Corinthians fica com última vaga brasileira na Libertadores 2026: veja quem já está garantido

O Corinthians é o 7º time brasileiro na Libertadores de 2026. O Timão ganhou a Copa do Brasil em cima do Vasco neste domingo (21), e garantiu a última vaga do país na competição.

Além do Timão, os brasileiros na 'Liberta' são: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo e Bahia (7º colocado do Campeonato Brasileiro).

Para a edição de 2026, serão 47 times na Libertadores. Resta apenas uma vaga da Bolívia a ser definida, através do campeão da Copa Paceña - a copa do país - , entre Bolívar e Nacional Potosí. No jogo de ida, o Bolívar ganhou por 2x0 e a volta será amanhã.

Portanto, estes são os 46 times garantidos:

Legenda: O Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, está garantido na edição de 2026 para defender o título Foto: Thiago Ribeiro / Staff Images / CBF

Brasil (7 vagas)

Flamengo (campeão da Copa Libertadores 2025)

Corinthians (Campeão da Copa do Brasil)

Palmeiras (vice-campeão Brasileiro)

Cruzeiro (3º colocado do Campeonato Brasileiro)

Mirassol (4º colocado do Campeonato Brasileiro)

Fluminense (5º colocado do Campeonato Brasileiro)

Botafogo (6º colocado do Campeonato Brasileiro)

Bahia (7º colocado do Campeonato Brasileiro)

Argentina (6 vagas)

Lanús (campeão da Copa Sul-Americana 2025)

Platense (campeão do Torneio Apertura)

Estudiantes (campeão do Torneio Clausura)

Independiente Rivadavia (campeão da Copa da Argentina)

Rosario Central (1º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Boca Juniors (2º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Argentinos Juniors (3º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Uruguai (4 vagas)

Nacional (campeão Uruguaio)

Peñarol (vice-campeão Uruguaio)

Liverpool (3º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Juventud (4º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Colômbia (4 vagas)

Independiente Santa Fé (campeão do Torneio Apertura)

Junior Barranquilla (campeão do Torneio Finalización)

Tolima (1º colocado na tabela anual do Campeonato Colombiano)

Independiente Medellín (2º colocado na tabela anual do Campeonato Colombiano)

Paraguai (4 vagas)

Libertad (campeão do Torneio Apertura)

Cerro Porteño (campeão do Torneio Clausura)

Guaraní (2º colocado na tabela anual do Campeonato Paraguaio)

2 de Mayo (vice-campeão da Copa do Paraguai)

Equador (4 vagas)

Independiente del Valle (campeão Equatoriano)

LDU (classificada pelo Campeonato Equatoriano)

Barcelona de Guayaquil (classificado pelo Campeonato Equatoriano)

Universidad Católica (campeão ou vice-campeão da Copa do Equador)

Chile (4 vagas)

Coquimbo Unido (campeão do Campeonato Chileno)

Universidad Católica (vice-campeã do Campeonato Chileno)

O'Higgins (3º colocado do Campeonato Chileno)

Huachipato (campeão da Copa do Chile)

Peru (4 vagas)

Universitario (campeão Peruano)

Cusco (vice-campeão Peruano)

Sporting Cristal (3º colocado do Campeonato Peruano)

Alianza Lima (4º colocado do Campeonato Peruano)

Venezuela (4 vagas)

Universidade Central (campeã Venezuelano)

Deportivo La Guaira (1º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)

Carabobo (vice-campeão Venezuelano)

Deportivo Táchira (3º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)

Bolívia (4 vagas)

Always Ready (campeão do Campeonato Boliviano)

Bolívar (vice-campeão do Campeonato Boliviano)

The Strongest (3º colocado do Campeonato Boliviano)

Time ainda não definido (Campeão da Copa da Bolívia)*

*A final será entre Bolívar e Nacional Potosí. Se o Bolívar for campeão, o San Antônio Bulo-Bulo, herda a vaga pela 4º colocação do campeonato boliviano. Se o Nacional Potosí ficar com a taça, ele garante vaga, e o Bolívar entra como vice-campeão do Campeonato Boliviano.