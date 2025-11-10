As contas do Ceará para Sul-Americana e Libertadores na Série A; veja cenário e pontos

O Ceará encaminhou a permanência na Série A após a 33ª rodada. Com a vitória histórica contra o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (9), fora de casa, o time alvinegro abriu nove pontos de distância para a zona de rebaixamento e atingiu 42 pontos, a pontuação que os matemáticos indicam ser suficiente para escapar da queda. Deste modo, passa a focar em novos objetivos restando cinco jogos para o fim da competição.

Na tabela de classificação, o Vovô saltou para a 12ª colocação. O Santos é o primeiro do Z-4, em 17º, com 33. O próximo compromisso é na quinta (20), quando encara o Internacional, às 20h, na Arena Castelão. Apesar da meta interna de pontuação ser 45, a marca atual traz tranquilidade para o trabalho.

Legenda: O Ceará está na 12ª posição da Série A, com 42 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Assim, a equipe tem o restante do Brasileirão para carimbar a vaga na Copa Sul-Americana e até sonhar com pré-Libertadores. No momento, as vagas para a Copa Sul-Americana são distribuídas do 8º ao 13º colocados, enquanto a Libertadores fica com o G-7. O índice pode aumentar a depender dos campeões da Sula, da Liberta e também da Copa do Brasil. Deste modo, o Vovô observa todos os cenários com muita atenção.

Chances do Ceará na Série A de 2025

Rebaixamento: 0,1%

Copa Sul-Americana: 76,8%

Libertadores: 0,2%

Legenda: O Ceará faz uma campanha consistente na Série A de 2025 Foto: Kid Júnior / SVM

Pontuação do rebaixamento (UFMG)

45 pontos (0,3% chance de queda): + 1 vitória

44 pontos (2,9% chance de queda): + 2 empates

43 pontos (11,5% chance de queda): + 1 empate

42 pontos (29,0% chance de queda): pontuação atual

Legenda: O técnico Léo Condé tem contrato com o Ceará até o fim de 2025 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pontuação para Copa Sul-Americana

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para a Copa Sul-Americana é de 47 pontos. A marca oferece 85,4% de chance de vaga.

Assim, o time precisa ganhar mais nove pontos. Logo, deve conquistar três vitórias. Na avaliação da gestão, esse é um objetivo palpável até o fim do Brasileirão. Hoje, a vaga é oferecida até o 13º colocado, mas pode aumentar até o 14º a depender dos títulos da Copa do Brasil (Cruzeiro, Vasco, Fluminense ou Corinthians); Sula (Atlético-MG) e Liberta (Flamengo ou Palmeiras).

48 pontos (96,6% chance de vaga): + 2 vitórias

47 pontos (85,4% chance de vaga): + 1 vitória e 2 empates

46 pontos (60,5% chance de vaga): + 1 vitória e 1 empate

45 pontos (30,4% chance de vaga): + 1 vitória

Legenda: O goleiro Bruno Ferreira é um dos pilares da defesa do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pontuação para Libertadores

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para a Copa Libertadores é de 57 pontos. A marca oferece 94,1% de chance de vaga.

Assim, a equipe precisa ganhar mais 15 pontos. Logo, deve ter um aproveitamento de 100% no fim da competição, com cinco vitórias - um feito incrível. No aspecto histórico, seria um objetivo inédito, apesar de ser pouco viável no momento. Hoje, a vaga é oferecida até o 7º colocado, mas pode aumentar para o 9º a depender dos títulos da Copa do Brasil (Cruzeiro, Vasco, Fluminense ou Corinthians); Sul-Americana (Atlético-MG) e Liberta (Flamengo ou Palmeiras).

57 pontos (94,1% chance de vaga): + 5 vitórias

55 pontos (68,6% chance de vaga): + 4 vitórias e 1 empate

54 pontos (48,7% chance de vaga): + 4 vitórias

Legenda: O Ceará pode sonhar com algo mais dentro do Brasileirão de 2025 Foto: Kid Junior / SVM

Jogos do Ceará até o fim da Série A de 2025