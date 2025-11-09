Ceará tem atuação defensiva impecável e encaminha permanência na Série A

O Ceará praticamente garantiu a permanência na Série A. Com uma atuação defensiva impecável e um contra-ataque de almanaque, o Vovô venceu o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (9), derrubou um tabu e atingiu a pontuação que os matemáticos indicam necessária para seguir na elite.

Segundo a projeção dos estatísticos, 42 pontos são suficientes, e o time cearense chegou nisso restando cinco rodadas, subindo agora para a 12ª posição, ultrapassando o Corinthians, e sonhando oficialmente com a Copa Sul-Americana. Em Itaquera, uma aula de estratégia de Léo Condé.

Sem Vina e Pedro Raul, o treinador alvinegro armou o time sem centroavante, com uma dobra nas laterais e um meio-campo bem povoado. Recuado, recuperava a bola e armava a transição em velocidade, no que é a melhor versão do Ceará de 2025. O DNA foi aplicado com perfeição aos 30 minutos do 1º tempo, quando Mugni rouba bola, acha Pedro Henrique que cruza para Galeano: 1x0.

Com o placar favorável, o restante da partida foi de um volume infértil do Corinthians, que ainda cedeu espaços para o Vovô consolidar um placar mais tranquilo, não fossem os desperdícios de Paulo Baya. De forma individual, Willian Machado, Marcos Victor e Bruno Ferreira brilharam muito.

Logo, um tabu ficou pelo caminho. Na história, foi a primeira vez que o Ceará venceu o rival paulista fora de casa pela Série A. Uma marca de 53 anos e nove partidas que foi exorcizada em Itaquera.

Reta final do Ceará na Série A

O Ceará ainda tem mais cinco jogos até o fim do Brasileirão: Internacional (C), Mirassol (F), Cruzeiro (C), Flamengo (F) e Palmeiras (C). E a meta interna da gestão era atingir 45 pontos no Brasileirão.

Assim, se aproxima do objetivo e entra de vez na briga por uma vaga internacional. A distância para a zona de rebaixamento no momento também chegou em nove pontos: o Santos é o 17º, com 33.

Por isso, a vitória contra o Corinthians é a consolidação de uma campanha consistente e com pouquíssimos riscos, sem que o time cearense chegasse ao Z-4 nenhuma vez sequer na Série A.

Jogos do Ceará até o fim da Série A de 2025