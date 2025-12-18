Bahia e Botafogo conhecem adversários na pré-Libertadores de 2026; veja chaveamento

A Conmebol sorteou, nesta quinta-feira (18), os confrontos da pré-Libertadores, que conta com Bahia e Botafogo como únicos clubes brasileiros nesta etapa. Pelo chaveamento, a dupla inicia a disputa na 2ª fase prévia, que tem jogos previamente marcados para os dias 18 e 25 de fevereiro de 2026.

Com as definições, o Bahia encara o O'Higgins, do Chile. Já o Botafogo duela com um representante da Bolívia, que concentra três possíveis adversários: The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí.

Vale ressaltar que até chegar na fase de grupos, além desse mata-mata, ainda precisam superar a 3ª fase, que oferece um espaço em um novo sorteio da Libertadores. Caso sejam superados, são então eliminados e terminam direcionados para outro torneio da Conmebol, que é a Copa Sul-Americana.

Confira confrontos da pré-Libertadores de 2026