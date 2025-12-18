Diário do Nordeste
Ferroviário lança uniformes de 2026 inspirados nas cores históricas do clube; veja imagens

Equipe estreia no torneio estadual no dia 6 de janeiro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:53)
Jogada
Legenda: Ferroviário lança novos uniformes para a temporada 2026.
Foto: Divulgação/Ferroviário

O Ferroviário anunciou os novos uniformes para a temporada 2026. Os modelos foram inspirados nas tradicionais cores do clube: vermelho, preto e branco. O Tubarão da Barra explica que o modelo valoriza os símbolos da equipe tradicional do futebol cearense. O valor é de R$ 184,90

Sob comando do técnico Nuno Pereira, recentemente contratado para liderar a equipe, o grupo vai estrear na temporada com jogo no Campeonato Cearense. A partida será dia 6 de janeiro, uma terça-feira, contra o Maracanã, fora de casa.

Confira imagens da nova camisa: 

jogadores
Legenda: Ferroviário lança novos uniformes para a temporada 2026.
Foto: Divulgação/Ferroviário

jogador
Legenda: Ferroviário lança novos uniformes para a temporada 2026.
Foto: Divulgação/Ferroviário

jogadores de futebol
Legenda: Ferroviário lança novos uniformes para a temporada 2026.
Foto: Divulgação/Ferroviário

