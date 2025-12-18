Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (18) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (18), NA NBA
- 21h | Indiana Pacers x New York Knicks | VIVO
- 21h | Charlotte Hornets x Atlanta Hawks | League Pass
- 21h30 | Brooklyn Nets x Miami Heat | League Pass
- 22h | Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers | League Pass
- 22h | Milwaukee Bucks x Toronto Raptors | League Pass
- 22h | San Antonio Spurs x Washington Wizards | League Pass
- 22h | New Orleans Pelicans x Houston Rockets | League Pass
- 22h30 | Dallas Mavericks x Detroit Pistons | League Pass
- 23h | Utah Jazz x Los Angeles Lakers | League Pass
- 23h | Phoenix Suns x Golden State Warriors | Prime Video
- 23h | Denver Nuggets x Orlando Magic | League Pass
- 0h | Portland Trail Blazers x Sacramento Kings | League Pass
Assuntos Relacionados