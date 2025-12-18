Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Andrew Nembhard, jogador do Indiana Pacers, durante jogo da NBA
Foto: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (18) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (18), NA NBA

  • 21h | Indiana Pacers x New York Knicks | VIVO
  • 21h | Charlotte Hornets x Atlanta Hawks | League Pass
  • 21h30 | Brooklyn Nets x Miami Heat | League Pass
  • 22h | Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers | League Pass
  • 22h | Milwaukee Bucks x Toronto Raptors | League Pass
  • 22h | San Antonio Spurs x Washington Wizards | League Pass
  • 22h | New Orleans Pelicans x Houston Rockets | League Pass
  • 22h30 | Dallas Mavericks x Detroit Pistons | League Pass
  • 23h | Utah Jazz x Los Angeles Lakers | League Pass
  • 23h | Phoenix Suns x Golden State Warriors | Prime Video
  • 23h | Denver Nuggets x Orlando Magic | League Pass
  • 0h | Portland Trail Blazers x Sacramento Kings | League Pass
Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Ferroviário lança uniformes de 2026 inspirados nas cores históricas do clube; veja imagens

Equipe estreia no torneio estadual no dia 6 de janeiro

Redação Há 9 minutos
Tomás Cardona tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2026

Jogada

Cardona deve retornar ao Fortaleza e ser aproveitado na Série B

Expectativa que o zagueiro faça dupla com Brítez no Tricolor de Aço

Fernanda Alves Há 28 minutos
Foto de Drew Lock, jogador do Seattle Seahawks, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Andrew Nembhard, jogador do Indiana Pacers, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de jogadores do Milan comemorando gol durante partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Lucas Mugni

Jogada

Lucas Mugni tem acerto com time da Libertadores e deve deixar o Ceará, diz jornalista

O meia argentino tinha contrato com o Vovô até o final e 2025 e não renovou

Samuel Conrado, Daniel Farias e Samir de Carvalho* 18 de Dezembro de 2025