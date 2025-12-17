Fortaleza e Atlético-GO negociam renovação de empréstimo do zagueiro Lucas Gazal

O zagueiro Lucas Gazal, que está com o contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2025 no Fortaleza, mas pertence ao Atlético-GO, pode ter o contrato renovado por mais um ano, conforme apurou o Diário do Nordeste.

As duas equipes conversam sobre a situação, incluindo um processo de troca dos atletas por empréstimo.

O Fortaleza tinha a opção de compra no fim do empréstimo do zagueiro e já informou ao Atlético que não teria condições de exercer essa negociação, mas que deseja ter o jogador para o ano de 2026.

É quando surge o processo de troca dos jogadores como uma opção. O nome que poderia ir para o Dragão não foi definido e os diálogos seguem até chegarem num denominador comum.

Gazal já foi sondado por outras equipes do futebol brasileiro e do exterior. No Fortaleza, ele fez sete partidas e tem uma assistência. O atleta tem vínculo com o Atlético-GO desde 2022 e a partir de 2024 é emprestado pelo clube.