Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza e Atlético-GO negociam renovação de empréstimo do zagueiro Lucas Gazal

As duas equipes conversam sobre a situação, incluindo um processo de troca dos atletas por empréstimo

Escrito por
Fernanda Alves e Samir de Carvalho* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:06)
Jogada
Legenda: Lucas Gazal, zagueiro, na apresentação pelo Fortaleza
Foto: Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O zagueiro Lucas Gazal, que está com o contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2025 no Fortaleza, mas pertence ao Atlético-GO, pode ter o contrato renovado por mais um ano, conforme apurou o Diário do Nordeste. 

As duas equipes conversam sobre a situação, incluindo um processo de troca dos atletas por empréstimo.

O Fortaleza tinha a opção de compra no fim do empréstimo do zagueiro e já informou ao Atlético que não teria condições de exercer essa negociação, mas que deseja ter o jogador para o ano de 2026.

É quando surge o processo de troca dos jogadores como uma opção. O nome que poderia ir para o Dragão não foi definido e os diálogos seguem até chegarem num denominador comum.

Gazal já foi sondado por outras equipes do futebol brasileiro e do exterior. No Fortaleza, ele fez sete partidas e tem uma assistência. O atleta tem vínculo com o Atlético-GO desde 2022 e a partir de 2024 é emprestado pelo clube.

 
Assuntos Relacionados
Lourenço é anunciado pelo Goiás

Jogada

Ex-Ceará, Lourenço é anunciado por adversário da equipe na Série B

Em duas temporadas, o meio-campista atuou em 98 jogos pelo Vozão

Samuel Conrado Há 1 hora
Brítez, zagueiro do Fortaleza, como capitão na Era Palermo

Jogada

Brítez, zagueiro do Fortaleza, recebe alta após cirurgia pulmonar

Atleta passou por uma cirurgia pulmonar para a retirada de líquidos

Fernanda Alves Há 1 hora
Lucas Gazal, zagueiro, na apresentação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza e Atlético-GO negociam renovação de empréstimo do zagueiro Lucas Gazal

As duas equipes conversam sobre a situação, incluindo um processo de troca dos atletas por empréstimo

Fernanda Alves e Samir de Carvalho* Há 1 hora
Icasa recebe indenização

Jogada

Icasa recebe mais de R$ 80 milhões da CBF em indenização

Valor está em conta judicial e ainda serão descontadas dívidas

Fernanda Alves Há 1 hora
Foto de Eros Mancuso, do Fortaleza

Jogada

Lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso entra na mira de gigante argentino

No futebol argentino, o atleta de 26 anos já vestiu a camisa de Boca Juniors e Estudiantes

Fernanda Alves* 17 de Dezembro de 2025
Foto de Alex Silva, ex-Coritiba

Jogada

Por indicação de Mozart, Ceará negocia com lateral-direito campeão da Série B pelo Coritiba

O lateral de 31 anos atuou também pela Portuguesa, no Paulistão de 2025

Samuel Conrado 17 de Dezembro de 2025