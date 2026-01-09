Zanocelo comemora continuidade no Ceará: 'Era o que eu queria'

Vinicius Zanocelo vestirá a camisa do Vozão pelas próximas três temporadas. Depois de um segundo semestre de destaque em 2025, o meio-campista acertou sua permanência em Porangabuçu até o fim de 2028.

O Ceará pagará 700 mil dólares ao Santos para adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador. Zanocelo já trabalha sob o comando de Mozart para a estreia da equipe profissional na temporada, marcada para o dia 14/01, diante do Maranguape, pelo Campeonato Cearense.

Legenda: Zanocelo fez uma boa Série A pelo Ceará Foto: KID JUNIOR / SVM

“Primeiramente, preciso agradecer o carinho e o apoio de todas as pessoas que fizeram de tudo para dar certo. Desde o dia em que cheguei aqui, criei uma identificação muito forte com o clube, com as pessoas que estão aqui dentro, que trabalham aqui, com os jogadores e, obviamente, com a torcida. Me sinto muito honrado de fazer parte do clube até 2028. Espero que sejam anos muito abençoados e de muitos títulos”, afirmou o meio-campista, ao site oficial do clube.

Segundo Zanocelo, o acerto demandou empenho de todos aqueles que participaram das tratativas e que, no que se referia ao camisa 25, não faltaram esforços para que ele seguisse vestindo a camisa do Ceará, pois era o seu desejo.

“Estou feliz demais. Era o que eu queria. Me sinto em casa no Ceará e fiz de tudo para estar aqui. Fico no vozão e espero que, como eu disse sejam anos de muitas conquistas para nós”, finalizou.

Zanocelo publica video

Em suas redes sociais, Zanocelo postou um vídeo com as postagens dos torcedores pedindo sua permanência, além de dizer que o sangue dele é alvinegro.