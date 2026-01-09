Ceará x Grêmio Prudente/SP pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

O Ceará entra em campo nesta sexta-feira (9), pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vovô enfrenta o Grêmio Prudente/SP, às 19h (de Brasília), no Estádio Paulo Constantino, o Prudentão, em Presidente Prudente (SP).

Onde Assistir

O duelo terá transmissão ao vivo da Xsports na tv aberta, canal 11.1

Palpites

inter@

Como chega o Vozão

O Vozão já está classificado para a 2ª Fase da Copinha ao vencer seus dois primeiros jogos. A equipe alvinegra venceu Olímpico/SE (2x0) e Carajás/PA (3x0), e com seis pontos, tem a vaga garantida.

O Prudente também tem 6 pontos, mas lidera o grupo pelo critério de gols marcados. Assim, o Vovô precisa vencer para encerrar o Grupo 6 da liderança.

O técnico do Ceará, Mateus Oliveira, Classificado com uma equipe jovem, composta por atletas em sua maioria nascidos em 2007 e 2008, Mateus Oliveira, técnico, comemorou a conquista da classificação com antecedência.

“Primeiro objetivo alcançado, graças a Deus. A gente sai muito feliz com essa classificação antecipada. Agora, vamos encarar o Grêmio Prudente, o time da casa, com a torcida apoiando. O jogo em uma sede, que tirando os clubes grandes da capital, desempenha um público muito grande nos jogos do Grêmio Prudente. Então, a gente tem certeza que será um momento muito difícil, mas que a gente vai tentar lutar com unhas e dentes para a gente poder buscar essa primeira colocação do grupo”, disse ele.



Provável Escalação do Ceará

Deivid, Chicorel, Kaiky, Kerlon, Riquelme, Caio, Gui Silveira, Adriano, Zé Antônio, Alvaro e Bruninho. Técnico: Mateus Oliveira.