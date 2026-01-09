Fortaleza regulariza Thiago Carpini, Mailton e Pierre, que podem estrear no domingo (11)
O Leão estreia no Cearense no domingo contra o Ferroviário no PV
O Fortaleza regularizou o técnico Thiago Carpini, o lateral-direito Mailton e o volante Pierre.
Os dois jogadores devem ser titulares do Leão na estreia do Campeonato Cearense 2026 contra o Ferroviário, no domingo (10), 18h no PV.
Outros dois jogadores regularizados foram o zagueiro Cardona e volante Kauan.
