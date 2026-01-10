Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (10)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 10 de janeiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (10)
COPINHA
8h45 | Real Brasília x União Cacoalense | Paulistão (YouTube)
8h45 | Portuguesa Santista x CSE | Paulistão (YouTube)
11h | Grêmio São-Carlense x Santos | Xsports
11h | Santo André x Ferroviário | Paulistão (YouTube)
11h | Nacional-SP x Internacional | CazéTV
13h | RB Bragantino x São Luís | Paulistão (YouTube)
13h | XV de Piracicaba x Canaã | Paulistão (YouTube)
13h | Portuguesa x Operário-PR | Paulistão (YouTube)
13h | São José-SP x Nacional-AM | Paulistão (YouTube)
13h | Centro Olímpico x Confiança-PB | Paulistão (YouTube)
13h | Novorizontino x Juventude Samas | Paulistão (YouTube)
13h | Ituano x Ivinhema | Paulistão (YouTube)
13h15 | Ibrachina x Bangu | Paulistão (YouTube)
15h | Ferroviária x Cuiabá | Record News
15h15 | Cosmopolitano x Figueirense | Paulistão (YouTube)
15h15 | Comercial de Tietê x Criciúma | Paulistão (YouTube)
15h15 | Paulínia x Vila Nova | Paulistão (YouTube)
15h15 | Atlético Guaratinguetá x Juventude | Paulistão (YouTube)
15h15 | União Mogi x Fortaleza | Ulisses TV
15h15 | Itaquaquecetuba x Náutico | Paulistão (YouTube)
15h15 | Referência x Real-RS | Paulistão (YouTube)
16h15 | Maruinense x Independente-AP | Paulistão (YouTube)
16h45 | Águia de Marabá x Estrela de Março | Paulistão (YouTube)
17h15 | América-RJ x Quixadá | Paulistão (YouTube)
18h30 | Real Soccer x São Paulo | CazéTV
18h45 | União Rondonópolis x QFC | Paulistão (YouTube)
19h | Taubaté x Botafogo | Xsports
21h | Audax x Atlético-MG | Xsports
COPA DA INGLATERRA
9h15 | Everton x Sunderland | ESPN e Disney+
9h15 | Macclesfield x Crystal Palace | ESPN 3 e Disney+
9h15 | Wolverhampton x Shrewsbury | Disney+
9h15 | Cheltenham x Leicester | Disney+
12h | Manchester City x Exeter | ESPN e Disney+
12h | Newcastle x Bournemouth | ESPN 4 e Disney+
12h | Fulham x Middlesbrough | Disney+
12h | Sheffield Wednesday x Brentford | Disney+
12h | Burnley x Millwall | Disney+
12h | Stoke x Coventry | Disney+
12h | Doncaster x Southampton | Disney+
12h | Ipswich x Blackpool | Disney+
12h | Boreham Wood x Burton Albion | Disney+
12h | Salford x Swindon | Disney+
14h45 | Tottenham x Aston Villa | ESPN e Disney+
14h45 | Bristol City x Watford | Disney+
14h45 | Cambridge United x Birmingham | Disney+
14h45 | Grimsby x Weston Super Mare | Disney+
17h | Charlton x Chelsea | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
9h30 | Arsenal (F) x Manchester United (F) | Canal GOAT, ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
10h | Oviedo x Betis | ESPN 2 e Disney+
12h15 | Villarreal x Alavés | Disney+
14h30 | Girona x Osasuna | ESPN 3 e Disney+
17h | Valencia x Elche | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO
10h | Mirandés x Almería | Disney+
12h15 | Real Sociedad B x Albacete | Disney+
14h30 | Las Palmas x Deportivo La Coruña | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
11h | Como x Bologna | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
11h | Udinese x Pisa | Disney+
14h | Roma x Sassuolo | ESPN 4 e Disney+
16h45 | Atalanta x Torino | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
11h30 | Freiburg x Hamburgo | Canal GOAT e OneFootball
11h30 | Heidenheim x Colônia | OneFootball
11h30 | Union Berlin x Mainz | OneFootball
14h30 | Bayer Leverkusen x Stuttgart | Xsports, Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO HOLANDÊS
12h30 | AZ Alkmaar x Volendam | Disney+
16h | PSV x Excelsior | Disney+
COPA DA FRANÇA
11h30 | Orléans x Monaco | SportyNet (TV e YouTube)
17h | Sochaux x Lens | SportyNet (TV e YouTube)
COPA AFRICANA DE NAÇÕES (QUARTAS)
13h | Argélia x Nigéria | Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
16h | Egito x Costa do Marfim | Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO PAULISTA
15h | São Bernardo x Capivariano | HBO Max
16h | Santos x Novorizontino | TNT e HBO Max
18h30 | Guarani x Primavera | HBO Max
20h30 | Portuguesa x Palmeiras | Record, CazéTV e HBO Max
CAMPEONATO CEARENSE
16h30 | Floresta x Ceará | Canal GOAT, ge.globo/ce e TVC Esporte Clube
19h | Quixadá x Maracanã | FCFTV (YouTube)
CAMPEONATO SAUDITA
14h30 | Al Okhdood x Al Ahli | Canal GOAT
CAMPEONATO GREGO
14h30 | Atromitos x Olympiacos | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO BAIANO
16h | Vitória x Atlético de Alagoinhas | TV Brasil, TVE Bahia e TV Green
CAMPEONATO GAÚCHO
16h | Juventude x Ypiranga | sportv e Premiere
21h | Avenida x Grêmio | sportv 3 e Premiere
CAMPEONATO GOIANO
16h | Atlético-GO x Anápolis | Record Goiás e Canal GOAT
16h | Abecat x Vila Nova | TV Brasil Central
18h15 | Jataiense x Crac | TV Brasil Central
CAMPEONATO PARANAENSE
16h | Operário-PR x Maringá | Ric Record e Canal GOAT
18h30 | Coritiba x Londrina | Canal GOAT
CAMPEONATO CATARINENSE
16h | Figueirense x Marcílio Dias | SportyNet (TV e YouTube)
19h30 | Barra x Joinville | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO POTIGUAR
16h | América-RN x Potyguar | TV Tropical e Canal GOAT
CAMPEONATO AMAZONENSE
19h30 | Amazonas x São Raimundo-AM | N Sports
TAÇA DA LIGA DE PORTUGAL (FINAL)
17h | Vitória de Guimarães x Braga | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
17h | Jaguar x Sport | Canal GOAT
SÉRIE COLÔMBIA
20h | Deportivo Cali x Once Caldas | Disney+
SÉRIE RIO DE LA PLATA
21h | Independiente x Alianza Lima | Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
22h | Santos Laguna x Necaxa | SportyNet (TV e YouTube)
0h05 | Monterrey x Toluca | SportyNet (TV e YouTube)