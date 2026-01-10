Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (10)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:10)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (10) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (10), NA NBA
- 15h | Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves | Prime Video
- 21h | Indiana Pacers x Miami Heat | League Pass
- 21h30 | Detroit Pistons x Los Angeles Clippers | League Pass
- 22h | Boston Celtics x San Antonio Spurs | League Pass
- 22h | Chicago Bulls x Dallas Mavericks | League Pass
- 23h30 | Utah Jazz x Charlotte Hornets | League Pass
Assuntos Relacionados