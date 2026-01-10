Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (10)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:10)
Jogada
Legenda: Donovan Mitchell, jogador do Cleveland Cavaliers, durante jogo contra o Miami Heat na NBA 2024/25
Foto: Issac Baldizon / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (10) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (10), NA NBA

  • 15h | Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves | Prime Video
  • 21h | Indiana Pacers x Miami Heat | League Pass
  • 21h30 | Detroit Pistons x Los Angeles Clippers | League Pass
  • 22h | Boston Celtics x San Antonio Spurs | League Pass
  • 22h | Chicago Bulls x Dallas Mavericks | League Pass
  • 23h30 | Utah Jazz x Charlotte Hornets | League Pass
