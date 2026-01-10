Diário do Nordeste
Quixadá vence Maracanã no Abilhão e assume liderança do Grupo A do Cearense

Canarinho do Sertão venceu a partida por 1x0 neste sábado

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:45)
Jogada
Legenda: O Quixadá venceu o Maracanã no Abilhão em confronto direto por vaga na próxima fase
Foto: @davireis.drs

O Quixadá venceu o Maracanã por 1 a 0, na noite deste sábado (10), no estádio Abilhão, em Quixadá, e assumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Cearense.

O gol do Canarinho do Sertão foi contra de Marllon Silva, aos 26 minutos do 2º tempo, ao tentar cortar de cabeça o cruzamento de Aparti.

Tabela e classificação

Com o resultado, o Quixadá chegou a 4 pontos em dois jogos e lidera o Grupo A. Seu próximo adversário é o Fortaleza, no dia 15, às 20h30 no PV pela 3ª rodada.

Já o Maracanã, conheceu sua segunda derrota no Estadual e está em 5º, ainda sem pontuar. A equipe alvianil recebe o Horizonte, no dia 13, ás 19 horas no estádio Almir Dutra.

