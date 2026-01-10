Diário do Nordeste
Alison Henry elogia garotada do Sub-20 do Ceará após vitória diante do Floresta pelo Cearense

Vozão venceu por 1x0 em jogo no Domingão

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:18)
Jogada
Legenda: Alison Henry comandou o Ceará na estreia do Campeonato Cearense com o time Sub-20
Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

O técnico Alison Henry, que comandou o Sub-20 do Ceará na vitória diante do Floresta por 1 a 0 neste sábado (10), no Domingão pelo Campeonato Cearense elogiou seus comandados pela dedicação e obediência tática.

"A conversa é sempre no sentido deles fazerem aquilo que a gente planejou e que a gente traçou de estratégia, com coragem, sendo Ceará para caramba, como a gente sempre fala, tendo tranquilidade. Eles mostraram, mais uma vez, que a base do Ceará vem forte, vem mostrando grandes valores há um bom tempo, e hoje esse jogo consolida mais um momento importante na carreira deles e também nesse processo de formação da base do clube - analisou.

"Ajuda" ao time profissional

O treinador destacou também que a vitória dará tranquilidade para o grupo profissional estrear no campeonato na próxima quarta-feira contra o Maranguape com mais tranquilidade. 

"É para consolidar um trabalho mesmo, para consolidar a evolução que eles vêm tendo e estrear com vitória em uma competição a nível profissional. Para nós todos da Cidade de Vozão, é super importante, traz uma certa tranquilidade também para o profissional, no próximo jogo já poder estrear e já estrear com três pontos no campeonato. Isso vai ajudar muito o Ceará nessa busca pelo tri-campeonato", disse ele.

O grupo profissional do Vozão, sob o comando do técnico Mozart, estreia no Campeonato Cearense na quarta-feira (14), contra o Maranguape, às 21h30, no Presidente Vargas, pela 3ª rodada.

Dupla dinâmica

O treinador ainda elogiou Enzo e Giulio, protagonistas do ataque do Vovô e do gol da vitória.

- O Enzo é um atleta muito comprometido, um atleta muito intenso. Colocaríamos eles (Enzo e Giulio) em uma situação em que eles pudessem colocar no jogo a melhor característica deles, que é ser agressivo, que é ir para dentro, que é buscar finalização, e fomos agraciados aí com a jogada do Giulio que culminou no gol do Enzo - finalizou.

