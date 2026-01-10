Diário do Nordeste
Ceará inicia check-in e venda de ingressos para jogo contra o Maranguape no PV

Duelo acontece na quarta-feira (14), às 21h30, no Presidente Vargas

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:11)
Jogada
Legenda: A torcida do Ceará já pode adquirir ingressos para jogo no PV pelo Campeonato Cearense
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará liberou na tarde deste sábado (11), o check-in e a venda de ingressos para a partida contra o Maranguape, que acontece na quarta-feira (14), às 21h30, no Presidente Vargas. A partida marca a estreia do Vovô no Campeonato Cearense como mandante, diante do torcedor. 

Check-in

Para confirmar a presença na partida, o sócio-torcedor alvinegro deverá acessar o site sociovozao.com ou o aplicativo Ceará SC para realizar o seu check-in.

Pontos de venda

Lojas Vozão (sede): segunda a sexta-feira das 9h às 17h / sábado das 9h às 12h.
Lojas Vozão (shoppings): segunda a sábado das 10h às 21h / domingo das 13h às 20h.

Vendas on-line

A venda de ingressos iniciou às 14h nas Lojas Vozão, no APP Ceará SC e no site vozaotickets.com.

Preço dos ingressos

Azul (Acesso pela Rua Marechal Deodoro): R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)
Amarelo (Acesso pela Rua Costa Sousa): R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)
Laranja (Acesso pela Rua Paulino Nogueira): R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)

