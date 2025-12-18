Com Timemania pagando R$ 68 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear até R$ 68 milhões nesta quinta-feira (18). O prêmio mais alto do dia sai para quem acertar os sete números da Timemania.

Outra que pode valer a pena apostar é a Mega-Sena, que está pagando cerca de R$ 58 milhões.

Outros jogos do dia

A Quina também está na agenda de hoje e pode pagar até R$ 5,5 milhões.

Já a Lotofácil e a Dia de Sorte sorteiam os menores valores: R$ 1,8 milhão e R$ 1,6 milhão, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (18/12)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar Timemania R$ 68 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Mega-Sena R$ 58 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Quina R$ 5,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 1,6 milhão Acertar as sete dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

