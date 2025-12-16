Superprédios de luxo do Iguatemi iniciam obras no começo de 2026

As duas torres residenciais de luxo a serem erguidas dentro do terreno do Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, terão as obras iniciadas em janeiro de 2026, informou a holding JCC (Jereissati Centros Comerciais). A previsão de conclusão é para 2030.

O Valor Geral de Vendas (VGV) dos prédios é de R$ 230 milhões. Segundo a empresa, mais de 80% das 46 unidades já foram vendidas. O empreendimento, que será integrado ao mall, ocupará a área de estacionamento usada temporariamente para a realização de shows. As torres terão quase 100 metros de altura.

Legenda: Projeto do condomínio é assinado por Daniel Arruda Foto: Divulgação

Vendas de R$ 2,5 bilhões

A JCC também reportou que o shopping atingiu a marca de R$ 2,5 bilhões em vendas neste ano, uma expansão de 11% sobre o ciclo passado. A ocupação média das lojas foi de 97%, com um fluxo total de 22 milhões de visitantes.