Aposta de Fortaleza acerta 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1,1 milhão

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta registrada em Fortaleza acertou as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3565, sorteada na noite desta quarta-feira (15), e levou R$ 1.194.928,84.

A aposta foi realizada na modalidade simples, de cota única, por meio do canal eletrônico das loterias.

Outras três apostas acertaram 15 dezenas, todas foram registradas na modalidade simples e receberam o mesmo valor do ganhador de Fortaleza.

Elas foram registradas em: Anápolis (GO), Goiânia (GO) e Aracaju (SE).

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (18), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja também Negócios Transnordestina inicia operação com transporte de milho entre Piauí e Ceará Negócios Sefaz-CE identifica movimentação de R$ 57 milhões sem nota fiscal em Fortaleza Negócios Com investimento de R$ 70 milhões, grupo tcheco vai construir parque aquático e abrir resort em Jeri

RESULTADO

10 - 23 - 16 - 01 - 25 - 22 - 04 - 17 - 24 - 20 - 13 - 18 - 11 - 21 - 19

RESUMO DE HOJE

15 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 1.194.928,84

14 acertos

324 apostas ganhadoras, R$ 1.964,74

13 acertos

10868 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

147204 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

807891 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.