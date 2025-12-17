Aposta de Fortaleza acerta 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1,1 milhão
Aposta foi feita por meio eletrônico.
Uma aposta registrada em Fortaleza acertou as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3565, sorteada na noite desta quarta-feira (15), e levou R$ 1.194.928,84.
A aposta foi realizada na modalidade simples, de cota única, por meio do canal eletrônico das loterias.
Outras três apostas acertaram 15 dezenas, todas foram registradas na modalidade simples e receberam o mesmo valor do ganhador de Fortaleza.
Elas foram registradas em: Anápolis (GO), Goiânia (GO) e Aracaju (SE).
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (18), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
RESULTADO
10 - 23 - 16 - 01 - 25 - 22 - 04 - 17 - 24 - 20 - 13 - 18 - 11 - 21 - 19
RESUMO DE HOJE
15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 1.194.928,84
14 acertos
324 apostas ganhadoras, R$ 1.964,74
13 acertos
10868 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
147204 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
807891 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Entenda como jogar na Lotofácil
As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.
Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 48,00
|204.298
|17
|R$ 408,00
|24.035
|18
|R$ 2.448,00
|4.006
|19
|R$ 11.628,00
|843
|20
|R$ 46.512,00
|211
Qual o valor da aposta na Lotofácil
A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.
Com quantos números ganha na Lotofácil
Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
