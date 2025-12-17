Diário do Nordeste
Com investimento de 70 milhões, grupo tcheco vai construir parque aquático e abrir resort em Jeri

Investimentos vão gerar mais de 5 mil empregos.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém a Alchymist Blue Lagoon.
Legenda: Parque aquático contemplará a Alchymist Blue Lagoon, maior piscina de entretenimento da América Latina, que ficará localizada no terreno do futuro Alchymist Luxury Resort, em Jericoacoara.
Foto: Divulgação.

O Alchymist Group, empresa com sede na República Tcheca e atuação no Brasil exclusivamente no Ceará, prevê inaugurar, na metade de 2026, um parque aquático na área do Alchymist Luxury Resort, que está em construção às margens da Lagoa do Paraíso, em Jijoca de Jericoacoara.

Para o novo empreendimento, serão investidos entre R$ 25 e R$ 30 milhões, somados ao investimento de R$ 40 milhões ao Alchymist Blue Lagoon, que ostenta o título de maior piscina de entretenimento da América Latina, com 6 mil metros quadrados (m²) e que será inaugurada no próximo dia 29 de dezembro na área do resort.

As informações foram compartilhadas por Cléa Girão, diretora comercial e de marketing do Alchymist Group. Segundo ela, a pré-abertura da piscina ao público possibilitou que novos investimentos pudessem ser destravados.

Ela relata que, inicialmente, os principais públicos que chegaram para aproveitar os atrativos da piscina foram turistas da região, em especial de cidades mais próximas do Piauí e do Ceará. Com a procura em franco crescimento, o grupo decidiu construir o parque aquático, ampliando a área de lazer e entretenimento da região.

"Já está desenhado o projeto e vai ser algo lúdico. A gente não vai precisar sair do Brasil para conhecer o extraordinário, porque ele vai estar aqui na região oeste do Ceará. O investimento só na piscina foi de mais de R$ 40 milhões. Com o parque, serão de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões a mais investidos", observa Cléa.

Investimentos geram mais de 5 mil empregos

Somente com a piscina e com o parque aquático, a diretora comercial do grupo tcheco afirma que foram gerados mais de 5,2 mil empregos na região. A previsão é que o parque esteja completamente entregue em julho do próximo ano, com a proposta de seguir os padrões de grandes empreendimentos internacionais.

"Vamos implementar toda a parte de video mapping. Vai ter o Parque Aquático, com roteiros durante o dia, e à noite a gente tem uns shows de video mapping para finalizar o dia. Como a gente está em uma Área de Proteção Permanente (APA), não são permitidos fogos, vamos fazer então através do video mapping", conta Cléa.

"A tecnologia está a nosso favor. A gente demorava antes dois anos para fazer, hoje eles fazem em três meses. Vem tudo pré-moldado, e a gente consegue montar algo muito rápido e bem estruturado", completa.

O Alchymist Luxury Resort está em construção às margens da Lagoa do Paraíso, próximo de Jijoca de Jericoacoara. O investimento total no empreendimento, conforme anunciado no início das obras, supera a casa dos R$ 500 milhões, com a previsão de entrega total em 2027.

A diretora comercial do grupo revelou que parte do resort será entregue em janeiro de 2026, com a conclusão de 116 apartamentos e uma "pequena réplica da Pedra Furada", um dos principais cartões postais da Praia de Jericoacoara.

"O Blue Lagoon terá uma réplica da Pedra Furada em tamanho real. Nosso resort tem formato de multipropriedade. Com a chegada desse hotel, vai ter uma mudança completa no cenário de Jericoacoara. Vai ter também a primeira boate subterrânea de Jeri, que vamos atender entre 1 mil e 1,5 mil pessoas de forma rotativa e sem restrição de horário de funcionamento. Vamos ter um rooftop com vista 360º. Vai ser algo que Jericoacoara nunca teve", projeta Cléa Girão.

Investimentos em Caucaia 

Os primeiros empreendimentos do grupo no Ceará ficam em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Inaugurados entre 2023 e 2024, o Alchymist Lagoa Encantada, uma espécie de clube de praia, e o Alchymist Prehistoric Park, chamado também de 'Parque dos Dinossauros', passarão por ampliações consideráveis.

Foto que contém réplica de dinossauro em Caucaia.
Legenda: Alchymist Group tem o Alchymist Prehistoric Park, em Caucaia.
Foto: Thiago Gadelha.

A informação foi confirmada por Cléa Girão, que detalhou os investimentos previstos. Segundo ela, serão aplicados R$ 15 milhões no Lagoa Encantada e outros R$ 25 milhões no Prehistoric Park, totalizando mais de R$ 40 milhões nos dois empreendimentos, localizados nas proximidades da Lagoa do Banana.

Vamos fazer uma piscina, até o meio de 2026, de 6 mil m², com espaços como os jardins de Londres, para as pessoas desfrutarem tanto de um piquenique como um espaço para grandes shows e festivais. Vamos ter a piscina, espaço para shows e um espaço ecumênico para casamentos também. Vamos fazer a segunda parte do Parque dos Dinossauros, também em Caucaia, e estaremos inaugurando em breve o borboletário".
Cléa Girão
Diretora comercial e de marketing do Alchymist Group
 

De olho em Fernando de Noronha 

Questionada sobre futuros investimentos para além no Ceará ou em outros lugares do País, Cléa Girão revelou que, no território cearense, o foco da empresa está nos dois empreendimentos no litoral oeste.

No Brasil, porém, Pernambuco desponta como uma possibilidade, e os próximos passos devem levar com que o grupo tcheco aporte investimentos em Fernando de Noronha, um dos principais destinos turísticos nacionais.

"Recebemos propostas de Porto de Galinhas e Fernando de Noronha, e hoje é o foco mais próximo da gente. Estamos chegando lá nos próximos meses. O local mais concreto para ir hoje é Fernando de Noronha, mas ainda é segredo o investimento", finaliza a diretora do grupo.

