Quartier Eusébio entrega estrutura inteligente e permite financiamento pela Caixa

O Quartier Eusébio, empreendimento da BLD Urbanismo, está pronto para construir e pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal na modalidade aquisição + construção. No modelo, o cliente investe cerca de 20% dos recursos para idealizar, projetar e iniciar a construção da casa, enquanto os 80% restantes podem ser financiados pela instituição.

Localizado a 1 km do Centro do Eusébio e próximo ao Cidade Alpha, o bairro oferece lotes a partir de 150 m² e possibilita que cada morador projete a própria residência de acordo com suas demandas. O loteamento recebeu o Termo de Verificação de Obra, documento emitido pela prefeitura após a conclusão das obras referente aos serviços necessários de infraestrutura para implantação do loteamento.

Segundo o CEO da BLD Urbanismo, Irineu Guimarães, o empreendimento foi entregue além das exigências legais. Ele destaca que o bairro conta com rede de esgoto, estação elevatória, paisagismo, mobiliário urbano, espaço público de qualidade, câmeras com reconhecimento facial e reconhecimento óptico de caracteres das placas de carros, além de um aplicativo de bairro. O projeto inclui ainda iluminação autônoma com energia solar e wi-fi gratuito distribuído por torre, reforçando o conceito de bairro inteligente.

Legenda: Empreendimento fica a 1 km do Centro do Eusébio e próximo ao Cidade Alpha. Foto: divulgação

O bairro dispõe de paisagismo assinado por Thiago Borges, ruas privativas, áreas públicas bem estruturadas, boulevard, dog park, playground e laguinho. A gestão do bairro é realizada pela Associação de Moradores, que também cuida da manutenção dos espaços compartilhados.

Na modalidade de financiamento, a Caixa permite contratar tanto o lote quanto a construção da residência, um formato já consolidado no Eusébio. Para ampliar as possibilidades de personalização no Quartier Eusébio, a BLD firmou parceria com a Instacasa, plataforma que reúne mais de 500 projetos adaptáveis às características de cada terreno. “A grande vantagem é que o cliente pode sonhar com a casa que deseja. A Instacasa ajusta cada projeto às especificidades de cada lote do Quartier”, destaca.

Serviço

Quartier Eusébio – Bairro Inteligente da BLD Urbanismo

Endereço: Rua Manoel Machado – Coité – 1 km do Centro do Eusébio

Site: www.bldurbanismo.com

Instagram: @bldurbanismo