Duas apostas de Fortaleza ganham R$ 20 mil na Dupla Sena; veja números

Duas apostas feitas em Fortaleza, no Ceará, acertaram cinco dezenas do último concurso da Dupla-Sena e garantiram prêmios de pouco mais de R$ 20 mil cada.

Ambas as apostas foram realizadas de forma simples, por meio do Internet Banking da Caixa. O bilhete, com uma cota, rendeu aos apostadores o valor de R$ 20.042,88 após o acerto.

Os vencedores de Fortaleza foram contemplados no 2º sorteio.

Resultado do 2º sorteio da Dupla-Sena do concurso 2910:

02 - 07 - 08 - 09 - 14 - 42

Como jogar na Dupla-Sena?

A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.

Além disso, o jogador pode optar pela: