Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (12)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Estudante em mesa de sala de aula.
Legenda: Os concursos públicos têm inscrições abertas nesta segunda (12).
Foto: Shutterstock/smolaw.

Diversos órgãos públicos do Ceará oferecem inscrições para concursos e seleções públicas nesta segunda-feira (12). Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira as oportunidades a seguir.

Prefeitura de Barbalha

A Prefeitura de Barbalha, na Região do Cariri, está com concurso público aberto para preencher 495 vagas em diferentes cargos e áreas. Os salários podem chegar a R$ 10.495,80.

As inscrições se encerram no próximo 18 de janeiro. Os interessados podem se inscrever no portal do Instituto Consulpam. O valor da taxa varia de acordo com o nível de escolaridade e cargo, sendo R$ 100 para o nível médio, R$ 120 para Guarda e Agente e R$ 150 para nível superior.

>>> Confira o edital para Cargos Gerais

>>> Confira o edital para Cargos do Magistério

>>> Confira o edital para Guarda e Agente

>>> Confira o edital para ACE e ACS.

Conselho Regional de Contabilidade (CRC-CE)

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) prorrogou para até 22 janeiro, por meio do Instituto Consulpam, inscrições para concurso público com 146 vagas imediatas.

As vagas são de Auxiliar Administrativo, em caso de candidatos de nível médio, e de Contador e Fiscal Contador, para participantes do nível superior. As remunerações são, respectivamente, de R$ 2.824,81 e de R$ 5.762,31.

Para participar, os concurseiros de nível superior precisam pagar uma taxa de R$ 54. Esse valor é de R$ 53 para o nível médio de escolaridade.

>>> Confira o edital.

Prefeitura de Jardim

A Prefeitura de Jardim, no Interior do Ceará, abriu seleção pública com 116 vagas temporárias e cadastro de reserva em diversos órgãos do poder municipal. As inscrições vão até terça-feira (13), por meio do site da Universidade Patativa do Assaré.

Os salários variam entre R$ 1.518 (para cargos de ensino fundamental e médio) e R$ 9.595,98 (médico do Programa de Saúde da Família). 

Para profissionais da saúde como técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, há a possibilidade de concorrer a vagas que pagam somente o valor de plantões. O maior valor de plantão é o de médico plantonista de fim de semana, que paga R$ 2.542,40. 

>> Leia o edital completo

Ebserh

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está com inscrições abertas até 30 de janeiro para concurso público com 152 vagas. É oferecido o cargo de médico em diversas especialidades, além de formação de cadastro de reserva. 

Os selecionados irão atuar nos hospitais universitários federais administrados pela estatal em todo o País, incluindo o Ceará.

Os salários iniciais variam de R$ 11.464,35 a R$ 19.107,31, a depender da jornada de trabalho especificada na vaga, que pode ser de 24h ou 40h semanais.

>> Leia o edital completo

Prefeitura de Assaré

A Prefeitura de Assaré abriu concurso público com 125 vagas e formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até 2 de fevereiro deste ano, por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Regional do Cariri (Urca).

As vagas são para diferentes carreiras, incluindo de advogado, analista de planejamento e orçamento, assistente social, biomédico, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, professor, psicólogo e outras.

>> Leia o edital completo

Prefeitura de Eusébio

A Prefeitura de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, divulgou seleção para repor 107 vagas imediatas e preencher 174 cadastros de reserva de profissionais de nível superior. O certame é organizado pelo Instituto Consulpam e as inscrições vão até quarta-feira (14).

Os cargos são para o quadro temporário da educação municipal, com funções de diretor escolar, coordenador pedagógico de educação infantil e outros. Já o salário inicial é de R$ 4.867,77.

A taxa de inscrição custa R$ 120.

>> Leia o edital completo

Prefeitura de Paracuru

A Prefeitura de Paracuru divulgou edital de seleção pública para repor 131 vagas imediatas e formar banco de reserva com 556 classificados. As inscrições vão até 26 de janeiro.

Candidatos de nível médio, com curso técnico em secretaria escolar, poderão disputar o cargo de secretário escolar com salário inicial de R$ 2,3 mil. Já candidatos de nível superior poderão concorrer aos cargos de professor nos segmentos de inglês, educação física, educação infantil, ensino fundamental 1 e arte (educação).

>> Leia o edital completo

