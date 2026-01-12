Maxforma amplia presença com nova unidade 24h em Fortaleza

A Maxforma Academias anuncia a inauguração de mais uma unidade em Fortaleza, fortalecendo sua estratégia de expansão na capital cearense. A nova unidade Dionísio Torres, com previsão de entrega para maio de 2026, será instalada na Avenida Senador Virgílio Távora, nº 2655, um dos corredores urbanos mais movimentados e valorizados da Grande Aldeota.

Com a abertura do novo espaço, a Maxforma passa a operar duas unidades no mesmo eixo da região, ampliando sua presença territorial e facilitando o acesso do público a uma academia com funcionamento 24 horas, estrutura ampla e proposta alinhada às demandas da vida urbana contemporânea.

A unidade Dionísio Torres contará com aproximadamente 3.000 metros quadrados, projetados para atender desde praticantes iniciantes até atletas avançados. O espaço foi planejado para oferecer conforto, fluidez nos treinos e diversidade de modalidades, com foco em desempenho, bem-estar e conveniência.

Estrutura oferece experiência completa

Entre os principais destaques, estão a área completa de musculação, equipada com grande quantidade de máquinas modernas e distribuídas de forma a garantir melhor circulação; sala de pose; espaço exclusivo para exercícios de cardio; Gluteozone, ambiente reservado para treinos específicos de glúteos; Maxburn, voltado ao cross training e treinos funcionais de alta intensidade; sala de ginástica e um espaço coworking, pensado para quem precisa conciliar a rotina profissional com a prática de atividades físicas.

A estrutura inclui ainda 80 vagas de estacionamento, ampliando a comodidade, segurança e facilidade de acesso para os alunos. O funcionamento ininterrupto busca atender diferentes perfis de público e horários, acompanhando as mudanças no comportamento e na organização do tempo dos usuários.

“Essa nova unidade representa um passo importante no crescimento planejado da Maxforma em Fortaleza. A consolidação de duas academias no mesmo eixo da Aldeota reforça nossa presença em uma das regiões mais estratégicas da cidade e traduz o posicionamento de uma marca que cresce com consistência, qualidade e foco em oferecer uma experiência completa ao aluno”, afirma Paulo Henrique, CEO da Maxforma Academias.

Serviço

Maxforma Academias

Instagram: @academiamaxforma

Site: https://maxformaacademias.com/

TikTok: @academia.maxforma