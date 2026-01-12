Com Dupla Sena pagando R$ 7,5 milhões, veja loterias do dia

A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta segunda-feira (12), ao sortear R$ 7,5 milhões.

No último sábado (10), duas apostas feitas em Fortaleza acertaram cinco dezenas cada na Dupla Sena e levaram mais de R$ 20 mil.

A Quina e a Lotofácil também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmio de R$ 6 milhões e R$ 1,8 milhão, respectivamente.

Já a Lotomania e Loteca podem pagar R$ 1,8 milhão e R$ 1,5 milhão, na ordem.

Loterias da caixa com sorteio hoje (12/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Dupla Sena R$ 7,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Quina R$ 6 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Loteca R$ 1,5 milhão Acertar o resultado de 14 jogos. Lotomania R$ 1,8 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.