Com Dupla Sena pagando R$ 7,5 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (12).
A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta segunda-feira (12), ao sortear R$ 7,5 milhões.
No último sábado (10), duas apostas feitas em Fortaleza acertaram cinco dezenas cada na Dupla Sena e levaram mais de R$ 20 mil.
A Quina e a Lotofácil também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmio de R$ 6 milhões e R$ 1,8 milhão, respectivamente.
Já a Lotomania e Loteca podem pagar R$ 1,8 milhão e R$ 1,5 milhão, na ordem.
Loterias da caixa com sorteio hoje (12/1)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Dupla Sena
|R$ 7,5 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
|Quina
|R$ 6 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Loteca
|R$ 1,5 milhão
|Acertar o resultado de 14 jogos.
|Lotomania
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.