Novo resort de luxo em Jeri terá investimento de R$ 500 milhões

O segmento de hotelaria de luxo em Jericoacoara ganhará mais um projeto de grande porte. Com previsão de R$ 500 milhões em investimentos, o Alchymist, grupo italiano na Europa e no Brasil, anunciou a construção de um novo resort, às margens da Lagoa do Paraíso, um dos ícones de Jeri.

Chamado de Vila da Amizade, o empreendimento, que tem parceria com a Swiss Investimentos Imobiliários, prevê 600 apartamentos, divididos em 10 vilas temáticas inspiradas em famosos destinos internacionais.

Ao longo do projeto, a estimativa é que sejam gerados 2 mil empregos. Em torno de 200 vagas serão criadas para o setor de vendas, e o restante será absorvido nas obras e na operação.

O empreendimento será entregue em etapas. Conforme a empresa, a primeira deve ser concluída até o fim de 2024.

A comercialização das primeiras unidades já foi iniciada. Os imóveis serão vendidos no formato de multipropriedade, ou seja, várias pessoas são donas do apartamento e podem usufruir dele em períodos específicos do ano.

Preços

Os preços partem de R$ 23 mil e passam de R$ 63 mil, a depender do tipo de acomodação, do número de semanas para utilizar e dos períodos de usufruto (alta e média estações).

Segundo os investidores, a proposta é proporcionar a conexão dos hóspedes com a cultura, gastronomia e costumes de países diferentes.

Entre as cidades que comporão a identidade do resort, estão Eguisheim (França), Ibiza (Espanha), Essauira (Marrocos), Burano (Itália), Kastellorizo (Grécia) e Funaya (Japão).

O grupo europeu detém outro empreendimento em Jericoacoara, o Alchymist Beach Club e vai inaugurar em breve outro projeto em Caucaia, na Lagoa do Banana. Possui ainda hotéis e restaurantes na República Tcheca

