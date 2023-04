Grupo italiano investe R$ 20 milhões em projeto turístico em Caucaia e abre 200 empregos

Com o investimento de R$ 20 milhões, o grupo Italiano Alchymist está finalizando um novo empreendimento turístico no Ceará.

O projeto fica na Lagoa do Banana, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, e contempla parque aquático inflável, restaurantes, lounges e uma piscina de 6 mil metros quadrados. A previsão é que o complexo, cujas obras estão 90% concluídas, seja inaugurado em junho de 2023.

Este é o segundo empreendimento da empresa no Ceará. O primeiro fica em Jericoacoara, na Lagoa do Paraíso. A companhia também opera hotéis no exterior.

Legenda: Alchymist Lagoa Encantada em Caucaia Foto: Divulgação

Vagas de emprego

Conforme a empresa, foram abertas 200 vagas de empregos para diversas áreas, entre elas:

Cozinheiro

Auxiliar de limpeza

Churrasqueiro

Jardineiro

Garçon

Salva Vidas

Enfermeira

Auxiliar de departamento pessoal

Auxiliar administrativo

Assistente financeiro

Assistente de TI

Caixa restaurante

Interessados devem enviar currículo com vaga desejada para o e-mail groupalchymist@gmail.com.

“O Grupo Alchymist vem investindo forte em nosso estado. Agora com o novo Beach Club em Caucaia, vamos fomentar ainda mais o turismo e aquecer a economia local, gerando empregos e renda, e impactando de forma positiva a vida de centenas de famílias “. destaca Clea Girão, diretora comercial da companhia.

Gestão do turismo

Segundo o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, o município é conhecido por abrigar um litoral estratégico para a prática de esportes aquáticos, como o kitesurfe.

"Uma das prioridades da nossa gestão é o fomento do turismo sustentável e educação ambiental. Prova disso é o selo Bandeira Azul, adquirido ano passado, atestando a gestão responsável da nossa orla", diz.

A gestão ainda reforça o investimento em capital humano, no intuito de qualificar o trade turístico com cursos de capacitação e valorização dos profissionais. Valim cita a regularização de 189 bugueiros e a nova tirolesa pública.

"Tudo isso naturalmente ajuda a atrair novos empreendimentos, movimentando a economia e gerando mais empregos para a região".