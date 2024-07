Parque de dinossauros em Caucaia abre as portas com 60 réplicas hiper-realistas

O Parque de Dinossauros "Alchymist Prehistoric Park" foi inaugurado nesta sexta-feira (26) em Caucaia, a 30 km da capital cearense. Com funcionamento todos os dias das 9h às 18h, o equipamento conta com mais de 60 réplicas hiper-realistas de dinossauros da “Era Mesozoica”.

Dentre os dinossauros, há uma réplica do Argentinosaurus, com 15 metros de altura. O Parque fica ao lado do Alchymist Lagoa Encantada e dispõe ainda de exposições e 1km de trilha em meio à floresta.

Ingressos para o Parque de Dinossauros

O ingresso para o Parque de Dinossauros custará R$ 120,00 por pessoa. No entanto, até dia 31 de julho, o site apresenta o valor promocional de R$ 90.

As crianças de até 1 metro não pagam a entrada. Além disso, haverá a venda de um ingresso combinado, com "Parque dos Dinossauros" e "Lagoa Encantada" saindo por R$ 140,00.

Quais as condições para meia-entrada?

Os ingressos de meia-entrada custarão R$ 60,00. No caso do combo do Parque e da Lagoa, a entrada será para de R$ 70,00. São válidos para: