No dia da Indústria, Fiec homenageia quem produz no Ceará

Hoje, 8 de maio, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) celebrará, às 19h30, em grande festa no Centro de Eventos, o Dia da Indústria, ato que, anualmente, reúne o empresariado industrial e, também, o da agropecuária, algo que, nos últimos anos, tornou mais forte e mais visível, do ponto de vista político, a união do setor produtivo cearense.

Não é sem razão que a Fiec e a Faec (Federação da Agricultura e Pecuária) têm sido parceiras constantes do governo do Estado em iniciativas de grande importância para a economia do Ceará, de que são exemplos o esforço para a implantação de um Hub de produção de Hidrogênio Verde no Pecém e o desenvolvimento do projeto Algodão do Ceará – que quer devolver a cotonicultura cearense aos áureos tempos do século passado, o que, aliás, já se implementa nas chapadas do Araripe, no Sul, e do Apodi, no Leste.

Neste Dia da Indústria de 2025, a Fiec homenageia, com rara felicidade, quatro baluartes da economia cearense, dois dos quais nasceram além das divisas do Ceará – um é carioca, o outro, gaúcho, mas ambos completamente integrados à atividade industrial deste estado. Vamos por partes.

O primeiro homenageado com a Medalha do Mérito Industrial da Fiec é o agroindustrial Antônio Edmilson Lima Júnior, que herdou dos pais Antônio Edmilson Lima e Maria Hosana Matos Lima – pioneiros da avicultura empresarial e industrial – o gosto pelo empreendedorismo. Graduado em administração de empresas pela Uece, Edmilson Júnior assumiu, em 1980, o comando da Regina Agroindustrial S/A, criando, seis anos depois, a Regina Alimentos S/A, tornando o grupo um portento do setor. Com forte espírito de liderança, tornou-se presidente do Sindicato das Indústrias de Rações Balanceadas do qual se originou o atual Sindalimentos, filiado à Fiec.

Por sua vez, Erick Torres Bispo dos Santos, nascido no Rio de Janeiro, é quem lidera, no Complexo do Pecém, a operação da gigantesca e moderna usina siderúrgica da ArcelorMittal, maior empresa mundial de aciaria, na qual está há mais de 20 anos. Ele é engenheiro metalúrgico pela Universidade Federal Fluminense, sendo também pós-graduado e mestre em Engenharia de Materiais. O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, costuma referir-se a Erick Torres como um executivo competente e muito bem-informado e com forte liderança, virtudes com as quais tornou a ArcelorMittal Pecém um exemplo de boa gestão.

O cearense João Barbosa Fiúza, fundador e CEO da Diagonal Engenharia, uma das maiores empresas da construção civil do Ceará, é homenageado pela Fiec por sua exitosa trajetória pessoal e empresarial. Engenheiro civil graduado pela Universidade de Fortaleza (Unifor), João Fiúza especializou-se em mecânica pela Downville Center School, em Nova Iorque. Em 1981, fundou a Diagonal, que se expandiu além da expectativa com as marcas Diagonal, Victa e Diagonal Inc, todas voltadas à inovação e a produtos de alta qualidade. Com 43 anos de forte presença no mercado imobiliário cearense, ele e suas empresas mantêm posição de protagonismo na economia do Ceará.

Gaúcho de Farroupilha, o industrial Pedro Grendene Bartelle receberá a Medalha da Ordem do Mérito Industrial que lhe foi outorgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Ele e seu irmão Alexandre implantaram no Ceará um complexo industrial que produz e exporta calçados multimarcas para vários países, incluindo os da Europa. O Grupo Grendene é um dos maiores fabricantes mundiais de calçados. Aqui, os irmãos Pedro e Alexandre Grendene têm quatro fábricas – três da Grendene e uma da Vulcabrás. Na cidade de Sobral, a Grendene dá emprego direto e formal a mais de 20 mil pessoas.

Ricardo Cavalcante não esconde sua alegria pelo dia de hoje e pela excelente repercussão que teve a escolha, pela Fiec, dos quatro homenageados deste ano.

“São empresários e executivos que se dedicam ao progresso econômico, social, tecnológico e cultural do Ceará, cada um deles com virtudes e méritos distintos em suas respectivas atividades. Ao homenageá-los, a Fiec, com o respaldo de toda a comunidade industrial cearense, também os estimula a prosseguir na sua jornada empreendedora em favor do desenvolvimento do Ceará”, diz Ricardo Cavalcante.