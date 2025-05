Construtora CLC duplicará Br-116 de Pacajus a B. do Cesário

Será a empresa mossoroense Construtora Luiz Costa (CLC) que executará as obras de duplicação da BR-116, no trecho de 61 quilômetros entre Pacajus e Boqueirão do Cesário. Transmitida pelo superintendente do Dnit no Ceará, Willians Cabral Filho, esta informação é avalizada pelo empresário da construção pesada Cristiano Maia, dono da Construtora Samaria, que assegura: “A CLC é uma grande e competente construtora, hoje incluída entre as melhores do país”.

Mas há outro bom detalhe dessa obra: a BR-116, nesse trecho a ser duplicado, terá seu pavimento totalmente em concreto rígido, ou seja, só daqui a 30 anos precisará de manutenção.

Willians Cabral Filho, que há duas semanas se reuniu com um grupo de empresários da agropecuária e da indústria do Ceará aos quais expôs tudo o que o Dnit vem fazendo para a melhoria das rodovias federais neste estado, disse à coluna que foram liberados R$ 175 milhões para a obra do primeiro trecho da BR-116 a ser duplicado, entre Pacajus e Timbaúba dos Marinheiros, numa extensão de 25 quilômetros.

Um pouco de história: a duplicação da BR-116, no trecho inicial desde a Avenida Aguanambi até um pouco além de Messejana, ficou pronta em 1980 para a visita do Papa João Paulo II a Fortaleza. De lá até aqui, a duplicação avançou e chegou a Pacajus, 50 quilômetros ao Sul desta capital. Agora, o governo federal – por meio do Dnit e por pressão do governo estadual e da bancada federal cearense na Câmara dos Deputados e no Senado Federal – investe no prolongamento da duplicação, uma reivindicação antiga do setor produtivo do Ceará, encabeçada pelas federações das Indústrias (Fiec) e da Agricultura e Pecuária (Faec).

A CLC aproveitará este tempo de estio – que se estenderá até o fim do ano – para acelerar o mais que puder as obras da duplicação da BR-116. Para isto, instalará seu canteiro de obras e mobilizará máquinas, equipamentos e seus operadores, além de engenheiros e técnicos. Esperam os líderes do empresariado que o ministério dos Transportes, cujo titular é o alagoano Renan Filho, cumpra o cronograma de liberação de recursos e que a empresa construtora faça a sua parte, mantendo em dia o cronograma da obra.

E o IV Anel Viário de Fortaleza, em que situação ele se encontra? Antes da resposta do superintendente do Dnit, deve ser lembrado e repetido à exaustão o seguinte: a duplicação dessa importante rodovia – que liga os portos de Pecém e Mucuripe – arrasta-se no mesmo passo de tartaruga em que se encontram os trabalhos de construção da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, que já consumiram mais de 10 anos e deverão, pelo andar da carruagem, consumir outro tanto.

A duplicação propriamente dita do IV Anel Viário – com pavimento em concreto rígido – está praticamente pronta. O problema, de dimensões superlativas, é causado pelos acessos aos viadutos existentes ao longo do seu percurso. O principal dele localiza-se na BR-116. Ali, o viaduto existente tem apenas uma pista simples, assim como também são singelas suas alças de acesso. Resultado: a qualquer hora do dia ou da noite o trecho é uma tortura, um suplício para quem trafega por esse viaduto. Consequência: o IV Viário, nas suas pistas duplas, transformou-se no maior congestionamento de veículos do estado do Ceará.

“Moro na Aldeota e vou diariamente ao trabalho no Distrito Industrial de Maracanaú. Demoro 1 hora e 30 minutos e até 1 hora e 45 minutos para ir e voltar de lá. Tudo por culpa desse gargalo grave no viaduto da BR-116”, como disse à coluna um engenheiro mecânico que trabalha em uma fábrica de massas e biscoitos na geografia de Maracanaú.

O Dnit nada tem a ver mais com o IV Anel Viário, que já foi um equipamento de sua responsabilidade, como explica seu superintendente Willians Cabral Filho. Neste momento, há um movimento no sentido de transferir para a Prefeitura de Fortaleza a manutenção da BR-116 no trecho entre esta capital até o limite com o município de Itaitinga. Se esta providência tiver êxito, a PMF poderá executar as obras de duplicação do viaduto e de suas alças de acesso. É uma obra simples, que, com dinheiro e boa construtora, pode ser executada em cinco meses.

MOVIMENTO SOS GUARAMIRANGA GANHA ADESÃO

Está prosperando o Movimento SOS Guaramiranga, lançado há uma semana por moradores, sitiantes e amantes da natureza e do Maciço de Baturité. Ontem, a Brasterra, empresa que tem empreendimentos imobiliários naquela região, mandou mensagem à coluna, anunciando que fez o plantio de 2.800 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

A empresa também informou que mantém a preservação ativa de áreas que somam 62.051 metros quadrados, o equivalente a 6,26 hectares de vegetação protegida.

Esse total corresponde à soma de reservas legais, áreas de compensação ambiental e de reposição florestal, além de áreas de plantio. A Brasterra preserva, ainda, áreas não desmatadas, respeitando integralmente as determinações ambientais nos empreendimentos em que atua.

Apenas em reservas legais, são 4,83 hectares distribuídos entre os empreendimentos da companhia. Já as áreas de compensação ambiental somam 1,16 haectares, enquanto as de reposição florestal chegam a cerca de 1 hectare.