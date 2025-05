Telecom: Brisanet é a maior do Nordeste só com gente da roça

Um grupo de 23 empresários da indústria e do agro reuniu-se ontem com o empresário autodidata José Roberto Nogueira – controlador da Brisanet, com sede na zona rural do município de Pereiro, no sertão jaguaribano, e que é hoje a maior empresa nordestina da área de telecomunicação. Durante duas horas, eles ouviram, sob rigoroso silêncio, informações que os deixaram orgulhosos e mais certos de que o melhor do Ceará é o cearense.

Nogueira começou dizendo que, neste momento, o interior do estado vive uma seca, pormenorizando-a: a agricultura de Pereiro perdeu 90% de sua safra. Mas, diferentemente das secas que se registravam no século passado, agora o sertanejo – agricultor ou pecuarista, empresário ou não – sabe como lidar com as prolongadas estiagens.

Após esse preâmbulo de apego à terra natal, de forte sentimento telúrico, José Roberto Nogueira advertiu os empresários:

“Preparem-se, porque vem aí uma nova onda de crimes na área da ciber segurança, o que se dará pelo sequestro de dados das empresas e pela exigência de resgate em dinheiro”, disse ele. É algo que já existe hoje nos grupos sociais da internet.

Por causa disto, a Brisanet está redesenhando sua estrutura corporativa, que mobiliza, em todos os estados nordestinos, 9 mil funcionários, dezenas de executivos e centenas de técnicos, além de 4 mil computadores e 280 minis Data Centers, cada um dos quais com 10 racks, em todos os estados da região Nordeste, onde atua. A empresa “tem um pacto não só com Pereiro, nem só com o Ceará, mas com todo o Nordeste”, disse ele.

O controlador da Brisanet disse, ainda, que o município de Pereiro tem 5 mil habitantes na área urbana de sua sede e 6 mil na zona rural, “mas posso adiantar que, no fim deste ano, minha terra natal terá a maior renda per capital do Ceará”.

Os empresários entreolharam-se e abriram um sorriso numa reação mista de surpresa e contentamento.

Segundo José Roberto Nogueira, a Brisanet foi a primeira empresa de telecom a enlaçar com fibra ótica de banda larga uma cidade brasileira – a de Pau dos Ferros, no sertão do vizinho estado do Rio Grande do Norte. E cobrando um preço bem inferior ao cobrado pelas empresas provedoras dos Estados Unidos.

“Lá, o serviço de banda larga com 500 GB (gigabytes) custa US$ 60; aqui no Nordeste, o mesmo serviço custa ao cliente da Brisanet de US$ 12 a US$ 17”, informou ele, acrescentando:

“O Brasil é referência mundial na área da conectividade por fibra ótica, e neste particular a Brisanet é um ‘case’, pois opera e oferece aos seus clientes produtos e serviços que estão na ponta da Tecnologia da Informação no mundo”.

José Roberto Nogueira surpreendeu de novo os empresários que o ouviram, ao contar que, para levar sua Brisanet à Bolsa de Valores, não teve a consultoria de bancos ou de especialistas externos, mas contou com a exclusiva inteligência de executivos cearenses (no IPO da Brisanet, em agosto de 2021, a empresa levantou R$ 1,4 bilhão, bem mais do que ela e o mercado esperavam).

E contou que os responsáveis pelos setores mais sensíveis de sua empresa – incluindo o da gestão financeira, a dos recursos humanos e a da tecnologia – “são pessoas que vieram da roça, que estudaram, foram treinados e capacitados por nós, aqui em São josé dos Campos, para estar onde estão hoje”.

E hoje a Brisanet tem 45 mil quilômetros de backbone (espinha dorsal), que é a parte central da infraestrutura, responsável por interligar redes menores e servidores, garantindo a transmissão rápida e eficiente de dados. O backbone atua como um eixo de comunicação entre diferentes redes, permitindo que a informação flua entre elas, como a coluna vertebral humana que liga o sistema nervoso central ao periférico, como muito bem explica o Google.

José Roberto Nogueira também revelou:

1) A Brianet, que atua também na telefonia móvel, tem 95 cidades do Ceará com Tecnologia 5G;

2) a tevê tradicional está mudando para o streaming, que é a transmissão contínua de dados, como áudio e vídeo, pela internet, sem a necessidade de fazer download completo do conteúdo antes de começar a reproduzi-lo;

3) sua empresa tem 200 funcionários só para fazer a permanente limpeza de sua rede de cabos, livrando-os de obstáculos físicos, como árvores, por exemplo;

4) a Brisanet paga, anualmente, R$ 100 milhões pelo uso de postes de empresas distribuidoras de energia elétrica;

5) ele esteve há 20 dias em mais uma visita à China e lá usou no seu celular o próprio chip da Brisanet para se comunicar com o Brasil e o mundo.

E sobre as ações das facções do crime organizado contra provedores de Internet no Ceará, ele foi curto e objetivo na resposta:

“O governo do Estado está cuidando disso.”