Locadoras de veículos no Ceará batem recorde

Em 2024, as empresas de locação de veículos que atuam no Ceará compraram 3.742 automóveis, o maior volume de compras do setor no estado nos últimos três anos. Agora, há 15.532 automóveis e comerciais leves registrados em nome de empresas de locação em todo o Ceará.

Estes e outros resultados foram divulgados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) no seu Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos – edição 2025, lançado ontem, terça-feira, 6, na sede do Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos do Ceará, o SIndloc.

Dos 3.742 automóveis comprados no ano passado, 29,5% foram de modelos da Fiat. Em seguida, vieram os carros da Renault, representando 18,3% das compras e, em terceiro no ranking estadual, apareceram os veículos da Volkswagen, com 17,7% de participação.

Sobre quem mais utiliza veículos locados no Ceará, as empresas privadas e públicas, somadas aos clientes de carro por assinatura, representaram 55% de participação na frota das locadoras. Por sua vez, o aluguel de curto prazo – voltado principalmente para o turismo interno e para motoristas de aplicativos – respondeu por 45% da ocupação da frota de veículos das locadoras cearenses durante o ano passado.

Ainda conforme as estatísticas divulgadas pela ABLA, operam no Ceará 1.354 empresas de locação de veículos, sendo 275 delas especializadas em locação de outros meios de transporte, tais como motos, caminhões e ônibus. As locadoras cearenses dão emprego a 3.286 pessoas.