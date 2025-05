Ações da Pague Menos sobem 5% depois do bom balanço

Segundo informa a Agência Reuters, as ações da empresa cearense Pague Menos, dona da rede de farmácia de mesmo nome, com sede em Fortaleza, avançavam hoje cerca de 5%, um dia depois de ser divulgado o seu balanço referente ao primeiro trimestre deste ano, que registrou forte crescimento no seu resultado operacional, com melhora na rentabilidade.

O Ebitda ajustado da Pague Menos cresceu 55,2% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 150,3 milhões, melhor desempenho operacional para um primeiro trimestre desde 2021, enquanto a margem nessa linha passou de 3,1% para 4,1%.

“Além dos efeitos positivos gerados pela aceleração no crescimento de vendas e controle de despesas operacionais, destacamos o efeito da captura de sinergias geradas pela aquisição da Extrafarma”, afirmou a empresa no documento que acompanhou a divulgação do resultado.

A receita bruta da Pague Menos alcançou R$ 3,6 bilhões, uma alta de 17,1%, com expansão de 17% nas vendas em mesmas lojas, conforme os dados divulgados pela empresa.

O market share (participação no mercado nacional) da Pague Menos cresceu em todo país, principalmente na região Nordeste.