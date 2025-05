Ricardo Cavalcante na presidência da CNI

A partir de hoje, quarta-feira, 7, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, assume interinamente a presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Ocupando a Vice-Presidência Executivo da CNI, ele toma o comando temporário da entidade em razão de viagem internacional do presidente titular, Antônio Ricardo Alvarez Alban, que se estenderá até o dia 16 do corrente mês de maio.

Durante esse período, Ricardo Cavalcante será o responsável por liderar todas as atividades da CNI, entidade máxima da indústria brasileira, incluindo a solenidade de entrega da Medalha do Mérito Industrial, que acontecerá amanhã, quinta-feira, 8, no Centro de Eventos do Ceará, reunindo lideranças empresariais e políticas de todo o País.