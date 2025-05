Bando Propaganda vence prêmio por campanha com latinhas temáticas para São Geraldo

A Bando Propaganda venceu a categoria “Embalagem” na edição 2025 do iF Design Award, pela campanha das latinhas temáticas de São João da Cajuína São Geraldo. A entrega da premiação foi realizada no dia 28 de abril e contou com a presença de Giácomo Brayner, diretor criativo da agência.

A agência concorreu com outras 11 mil inscrições de todo o mundo. De acordo com Giácomo Brayner, o prêmio vem como “uma honra enorme”. “Mais do que uma conquista simbólica, ganhar um prêmio como o iF Design Award reforça algo em que acreditamos profundamente: criatividade, quando bem direcionada, gera valor real para as marcas. Essa campanha nasceu de um olhar estratégico, alinhado ao momento da São Geraldo e ao desejo de fortalecer sua presença no Nordeste de forma genuína.”

Na campanha feita para a Cajuína São Geraldo em 2024, intitulada “No São João, a gente veste o Nordeste” foram confeccionadas nove latinhas especiais, uma para cada estado da região Nordeste. Segundo o diretor criativo, o objetivo da ação foi reforçar a presença da marca nos estados nos quais atua, além de estabelecer uma conexão com outras regiões do Nordeste onde a São Geraldo está em expansão.

“A parceria com a São Geraldo foi muito próxima e colaborativa — a equipe confiou desde o início na proposta de ir além de uma ação promocional e mergulhar na cultura local. O resultado foi uma campanha que mistura pertencimento e representatividade”, destaca Giácomo.

A campanha contou com desdobramentos em diferentes canais, como materiais de PDV, spots de rádio, mídia OOH e peças digitais. Sobre a criação de cada design, o diretor criativo conta que foram pensadas as especificidades de cada estado.

“Em parceria com o ilustrador Pevê Azevedo, desenvolvemos nove artes exclusivas que retratam elementos culturais, arquitetônicos e humanos de cada local.”