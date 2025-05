Cearense Bransk, de moda masculina, tem recuperação judicial aprovada por credores

A cearense Bransk, do segmento de roupas masculinas, teve seu plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, via assembleia geral.

O plano aprovado inclui condições específicas de pagamento, com previsão de quitação em parcelas semestrais contadas a partir da homologação judicial, que ainda é aguardada pelas partes.

Entre os credores da varejista de roupas, estão trabalhadores, bancos (BNB, Santander, Safra, Itaú e Bradesco) e pequenas e médias empresas.

O processo tramita na 2ª Vara Empresarial de Recuperação de Empresas e Falências do Ceará.

Dívidas

O ajuizamento da Recuperação Judicial se deu em setembro de 2022, quando as dívidas da Bransk somava R$ 20 milhões.

"Um projeto de reestruturação demanda uma atenção especial às particularidades de cada companhia. No caso do Grupo Bransk, obtivemos sucesso em elaborar uma proposta que permitisse a continuidade da atividade empresarial de forma sustentável, mas, também, que se ajustasse aos anseios dos credores", afirma o advogado Rafael Abreu, que atua no caso.

Segundo ele, o grupo possuía um saldo devedor bancário que superava os R$ 10 milhões, cujo maior credor era o Banco do Nordeste (BNB).

Fundada em 1995, a empresa chegou a empregar 300 pessoas no ápice do negócio, mas foi fortemente afetada pela pandemia e por bruscas mudanças no mercado de vestuário nos últimos anos.

Conforme as redes sociais oficiais da empresa, há 5 lojas da rede em operação: Três em Fortaleza, uma em Quixadá e uma em Natal.