Com dívida de R$ 670 milhões, cearense Ducoco entra em Recuperação Judicial

A Ducoco Produtos Alimentícios, empresa cearense especializada em derivados de coco, recebeu sinal verde da Justiça para seu pedido de recuperação judicial, por meio do qual busca reestruturar uma dívida de aproximadamente R$ 670 milhões. A medida almeja reorganizar as finanças da companhia e garantir a continuidade de suas atividades.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (17), pelo juiz Daniel Carvalho Carneiro, na 3ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará.

A lista de credores da empresa é extensa e inclui milhares de pessoas físicas e jurídicas.

Crise financeira e juro alto

No pedido, a Ducoco alega dificuldades financeiras agravadas pela alta dos custos dos insumos e pela elevação da taxa Selic nos últimos anos, fatores que impactaram negativamente seu fluxo de caixa.

A empresa ressaltou ainda que a impossibilidade de continuar cedendo seus títulos de crédito a investidores prejudicou sua liquidez, tornando inviável a manutenção de suas operações sem recorrer ao mecanismo da recuperação judicial.

Com a decisão, a Ducoco terá um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação, que deverá ser submetido à aprovação dos credores. Além disso, foi determinado o chamado "stay period", período em que as ações de cobrança e execuções contra a empresa ficam suspensas, permitindo que a companhia negocie com seus credores sem a iminência de bloqueios judiciais de ativos.

O juiz responsável pelo caso destacou que a preservação da empresa é essencial não apenas para os sócios, mas também para os funcionários, fornecedores e o mercado consumidor. O deferimento da recuperação judicial busca evitar que a crise financeira da Ducoco leve a uma falência abrupta.

"É preciso destacar, repita-se, que o deferimento do processamento da recuperação judicial que ora se analisa advém de análise documental e do atendimento de pressupostos processuais básicos, não se confundindo com o julgamento que os credores farão oportunamente sobre a viabilidade da atividade empresarial e a capacidade da devedora de se reestruturar efetivamente", diz o despacho.

Dificuldades recentes

Em novembro de 2024, dezenas de trabalhadores foram demitidos na unidade de Itapipoca, interior do Ceará. Segundo matéria do Diário do Nordeste, muitos trabalhadores alegaram não ter recebido os montantes rescisórios a que tinham direito.

A empresa

Fundada em 1982, a Ducoco iniciou suas atividades a partir de uma plantação de cocos no interior do Ceará, inaugurando sua primeira fábrica em Itapipoca. Ao longo de décadas, a empresa expandiu seu portfólio para mais de cem produtos derivados do coco, incluindo água de coco, leite de coco e coco ralado.

Atualmente, a Ducoco detém cerca de 40% do mercado nacional de água de coco e seus derivados, empregando aproximadamente 800 funcionários no Ceará e no Espírito Santo.