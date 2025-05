Enel Ceará oferta 140 vagas para formação de eletricistas; saiba como se increver

A Enel Ceará está com inscrições abertas para mais um curso de formação de eletricistas, iniciativa promovida em parceria com o Senai. São ofertadas 140 vagas em sete turmas, com aulas iniciando neste mês de maio.

O curso é voltado para moradores de Baturité, Caucaia, Cascavel, Fortaleza e Maracanaú, que sejam maiores de 18 anos e tenham o Ensino Médio completo. As inscrições acontecem preenchendo um formulário online.

As aulas acontecerão no Centro de Treinamento Avançado do Senai, localizado na Barra do Ceará, e terão duração de dois meses. Será disponibilizada para os alunos uma bolsa mensal para auxílio-transporte e alimentação.

Processo seletivo

Ao concluir a formação, os aprovados terão a chance de participar do processo seletivo da concessionária.

Segundo a Enel Ceará, o principal objetivo do curso é suprir a demanda de mão de obra especializada no Estado, além de permitir a capacitação e profissionalização de centenas de pessoas.

