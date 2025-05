Aprovados no CNU serão nomeados pela internet; entenda como será o processo

O Governo Federal divulgou nesta quarta-feira (7) que os servidores aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) serão admitidos pela internet. Da convocação até a assinatura do termo de posse, tudo será feito de maneira online.

O processo de admissão será feito pela plataforma SouGov.br, destinada a serviços de gestão de pessoas exclusivos para servidores públicos federais ativos, aposentados, pensionistas e anistiados políticos do Executivo federal civil.

Veja como vai funcionar a admissão digital

A convocação será enviada ao aprovado por e-mail;

Uma notificação será encaminhada para a caixa de entrada com as orientações para iniciar o processo de admissão;

Deve ser feito o download da plataforma SouGov.br no Google Play, na Apple Store ou no site do Governo;

O aprovado deve entrar no aplicativo com sua conta Gov.br e seguir o tutorial;

Na plataforma, devem ser complementados os dados cadastrais e enviados os documentos solicitados, bem como preenchido o perfil profissional.

Finalizado este processo, o aprovado deve aguardar a análise das informações. Caso seja necessário fazer algum ajuste, ele será avisado. No entanto, se estiver tudo certo, a admissão será automaticamente aprovada.

O servidor, depois, assinará o termo de posse digitalmente, no aplicativo, com segurança garantida pela autenticação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Com isso, o cadastro estará concluído nos sistemas oficiais de gestão pessoal e a documentação dele estará disponível no Assentamento Funcional Digital (AFD).

O que fazer após a nomeação?

Após o ato da nomeação, os novos servidores federais terão 30 dias para tomar posse. Para se apresentar ao órgão e entrar em exercício, efetivamente, a pessoa tem até 15 dias após a data de assinatura do termo de posse.