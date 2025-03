Resultados do concurso CNU são homologados pelo Governo; veja como conferir

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) homologou, nesta sexta-feira (7), os resultados finais de cargos que não possuem curso de formação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). As listas foram divulgadas no Diário Oficial da União (DOU).

A pasta também convocou candidatos chamados para cursos de formação e publicou editais com pessoas habilitadas para a terceira etapa dos blocos com cargos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que exigem prova didática.

Segundo o Ministério, o perfil dos aprovados confirma o alcance do objetivo de democratizar o acesso ao serviço público, já que a relação contêm residentes de todos os estados do Brasil, e com um terço de pessoas pretas e pardas, com deficiência e indígenas.

"Confirmando a importância de distribuir as provas em 228 cidades, 36,5% dos classificados (chamados para vagas imediatas e chamados para os cursos de formação) são de cidades do interior do País, fora das capitais", afirmou o MGI.

Última etapa

Com a divulgação dos editais de homologação e dos editais de habilitação para provas didáticas dos cargos de pesquisadores do IBGE, além da convocação final para cursos de formação, o CPNU entra em sua última etapa.

Conforme o ministério, no caso de candidatos convocados para curso de formação, a matrícula é obrigatória. Para candidatos habilitados para provas didáticas do IBGE, a pasta publicou um edital específico sobre a etapa.

No caso de aprovados em cargos sem curso de formação, após a homologação, a convocação será feita pelo respectivo órgão ou entidade. "As vagas são imediatas, mas é preciso esperar a aprovação e, depois, a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), o que deve ocorrer em março, segundo calendário informado pelo Congresso Nacional", destacou o ministério.

Após a sanção, ainda segundo o MGI, cada órgão pedirá o provimento dos cargos e o ministério fará a aprovação desse pedido, autorizando a convocação. O órgão informou que a expectativa é que essas convocações comecem a ser feitas entre o fim de abril e o início de maio.

Cursos de formação

A participação no curso de formação é obrigatória, eliminatória e classificatória. A aprovação do candidato nessa etapa é essencial para garantir a nomeação. O primeiro passo é realizar a matrícula na instituição organizadora, dentro do prazo estipulado, que inicia a partir da próxima semana.

Para cursos organizados pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), a matrícula deve ser feita online pelo site da escola entre os dias 10 e 18 de março.

No caso de cursos organizados pelo Cebraspe, as datas de matrícula são distintas e é preciso conferir no site da banca organizadora. "Quem não realizar a matrícula dentro do prazo será automaticamente eliminado daquele cargo", alertou o ministério.

