Escola de Gastronomia Social oferta 140 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos; saiba mais

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) está com inscrições abertas com 140 vagas distribuídas entre os cursos profissionalizantes de Confeitaria, Cozinha e Panificação. Todas as capacitações são gratuitas e presenciais.

Para se candidatar, os interessados devem realizar a inscrição até o dia 13 de maio, pelo site da escola, informando RG, CPF e comprovante de endereço. A inscrição ainda pode ser feita de forma presencial, na sede da escola, na rua Manoel Dias Branco, 80, no bairro Cais do Porto.

Veja também Papo Carreira IFCE abre 375 vagas para cursos técnicos na modalidade EaD; saiba como se inscrever Papo Carreira Prefeitura de Fortaleza seleciona professores substitutos para o Imparh; veja detalhes

Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 18 anos, com ensino fundamental completo e disponibilidade no período do curso, que é realizado de segunda a sexta-feira, no turno da manhã ou da tarde.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, mas pessoas inseridas em ações afirmativas e/ou em situação de vulnerabilidade social terão prioridade.

>> Veja edital

Entrevista

O resultado da primeira etapa será divulgado no site da EGSIDB no dia 16 de maio. Na segunda etapa será realizada uma entrevista, feita exclusivamente de forma presencial na sede da escola. O resultado final será divulgado no dia 27 de maio, e a matrícula acontece entre os dias 28 e 30 de maio.

Os cursos de Panificação, Cozinha e Confeitaria terão duração de dois meses. A aula inaugural acontecerá no dia 6 de junho de 2025.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp