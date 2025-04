Inscrições para o concurso da PPSA estão abertas até 14 de maio; veja cronograma

As inscrições para o concurso público da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) seguem abertas até o dia 14 de maio. A reabertura do prazo ocorre após retificação do edital, que alterou os requisitos de escolaridade para 17 dos 30 cargos disponíveis para Analista de Gestão Corporativa e Especialista de Petróleo e Gás.

De acordo com a PPSA, as mudanças visam ampliar o acesso de candidatos de diferentes formações de nível superior ao certame. Foram acrescentadas novas graduações aceitas em 12 cargos e retirada a exigência de pós-graduação em sete posições, em alguns casos acumulando as duas alterações.

Com a atualização do cronograma, as provas serão aplicadas no dia 29 de junho nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Para os cargos de Advogado e Especialista em Petróleo e Gás, haverá também provas discursivas em português e inglês.

O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado no dia 30 de setembro, e as convocações devem ocorrer a partir do último trimestre deste ano.

Confira o edital atualizado

CONCURSO PPSA

Este é o primeiro concurso da estatal responsável pela gestão dos contratos de exploração e produção do pré-sal. A seleção oferece 100 vagas imediatas para cargos de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. As remunerações iniciais variam de R$ 8.240 a R$ 19.610.

As vagas estão distribuídas entre as funções de Advogado, Analista de Gestão Corporativa, Analista de Tecnologia da Informação e Especialista em Petróleo e Gás — sendo esta última a que concentra a maioria das oportunidades.

Os aprovados irão atuar no Escritório Central da PPSA, no Rio de Janeiro.

Confira o cronograma atualizado

Inscrições: até 14 de maio

até 14 de maio Homologação das inscrições: 30 de maio

30 de maio Data das provas: 29 de junho

29 de junho Divulgação do resultado oficial da prova objetiva: 28 de julho

28 de julho Divulgação do resultado oficial da prova discursiva: 25 de agosto

25 de agosto Divulgação do resultado final: 30 de setembro

