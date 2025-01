Concurso PPSA publica edital com 100 vagas e salários de até R$ 19,6 mil; saiba como se inscrever

A Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), empresa pública federal responsável pela gestão de contratos de petróleo e gás da União, divulgou nesta sexta-feira (24) o edital de seu primeiro concurso público. O edital completo, incluindo conteúdo programático e atribuições dos cargos, está disponível no site oficial do concurso, com mais detalhes nos anexos II e III.

O certame oferece 100 vagas imediatas de nível superior e cadastro de reserva, com salários iniciais que podem chegar a R$ 19.610.

As oportunidades contemplam os seguintes cargos: advogado, analista de gestão corporativa, analista de tecnologia da informação e especialista em petróleo e gás, com diferentes áreas de atuação.

Detalhes das vagas e salários

Os salários iniciais variam conforme o cargo, partindo de R$ 8.240 até R$ 19.610. Do total de vagas disponíveis, 5% são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs) e 20% a candidatos autodeclarados negros. Os aprovados atuarão no Escritório Central da PPSA, no Rio de Janeiro.

Distribuição de vagas

Advogado (Jurídico): 4 vagas imediatas

4 vagas imediatas Analista de Gestão Corporativa: 36 vagas imediatas

36 vagas imediatas Analista de Tecnologia da Informação: 8 vagas imediatas

8 vagas imediatas Especialista em Petróleo e Gás: 52 vagas imediatas

Etapas e inscrições

O processo seletivo, organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), inclui provas objetivas para todos os cargos e provas discursivas para as funções de advogado e especialista em petróleo e gás.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do IDCAP, entre 5 de fevereiro e 17 de março. A taxa de inscrição varia conforme o cargo:

Analista de Gestão Corporativa e Analista de TI: R$ 100

R$ 100 Advogado e Especialista em Petróleo e Gás: R$ 150

Candidatos registrados no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa entre os dias 5 e 6 de fevereiro de 2025.

Sobre a PPSA

Criada em agosto de 2013, durante o governo Dilma Rousseff, a Pré-Sal Petróleo S.A. é vinculada ao Ministério de Minas e Energia e atua como sociedade anônima de capital fechado. Sua principal missão é gerir os contratos de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos pertencentes à União.

O concurso, o primeiro em 12 anos, marca uma etapa importante para a empresa, que busca formar um quadro de pessoal próprio, substituindo os atuais empregados comissionados.

Calendário do concurso

Período de inscrição: 5/2 a 17/3/2025

5/2 a 17/3/2025 Provas objetivas e discursivas: 27/4/2025, realizadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador

27/4/2025, realizadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador Divulgação dos locais de prova: 14/4/2025

14/4/2025 Resultado da prova objetiva: 20/5/2025

20/5/2025 Resultado da prova discursiva: 12/6/2025

12/6/2025 Resultado final: 8/7/2025

