Concurso Ibama publica edital com 460 vagas e salário inicial de R$ 9,8 mil; veja detalhes

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou edital com 460 vagas de concurso público, na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (24). As oportunidades são destinadas aos cargos de analistas administrativo e ambiental, exigem ensino superior e serão lotadas no Ceará e nos demais estados, além do Distrito Federal.

O salário inicial em ambas as funções é de R$ 9.994,60, e há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e candidatos negros e pardos.

As inscrições começam às 10h da próxima quinta-feira (30) e seguem até as 18h do dia 18 de fevereiro, pelo site do Cebraspe, o qual é a banca organizadora. Interessados em se candidatar devem pagar taxa de participação no valor de R$ 95.

Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da quantia, entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro.

Ao todo, os candidatos serão submetidos a três fases: provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. As duas primeiras possuem caráter eliminatório e classificatório e a última apenas classificatório.

Conforme o cronograma, as avaliações objetivas e discursivas acontecem no mesmo dia: 6 de abril. Elas serão aplicadas em todas as capitais, além do Distrito Federal. O resultado do certame está previsto para ser divulgado em 7 de maio.

Cronograma concurso Ibama 2025

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição: das 10h de 30 janeiro às 18h de 5 fevereiro.

Período de solicitação de inscrição: das 10h de 30 janeiro às 18h de fevereiro.

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 20 de fevereiro.

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 6 de abril.

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 11 de abril

Divulgação do edital de resultado das provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva: 7 de maio.

