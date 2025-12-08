Aprovados são convocados 23 anos após concurso público em Alagoas

Após 23 anos, candidatos aprovados em um concurso público realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) de Alagoas, em 2002, ainda continuam sendo convocados.

Em novembro deste ano, foi iniciada a etapa de entrega de documentos, que vai até o dia 19 de dezembro, além dos exames admissionais para mais de 100 vagas.

Os aprovados foram nomeados pelo governador Paulo Dantas no dia 27 de outubro. Os profissionais estão sendo direcionados para as unidades da Sesau e da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal).

As convocações atendem a uma decisão judicial do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL). Trata-se de um processo administrativo iniciado em 2022, cujo objetivo é cumprir "determinações legais previstas no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado".

O anúncio do concurso chamou a atenção e causou críticas nas redes sociais.

Legenda: Tempo para convocação foi criticado nas redes sociais. Foto: Reprodução.

Exames admissionais e posse

Os nomeados que atuarão na Uncisal realizaram exames admissionais no dia 27 de novembro, onde apresentaram laudos e atestados médicos. Os detalhes sobre posso e início do exercício do cargo foram resolvidos com a Universidade.

Já para os alocados na Sesau, o Governo de Alagoas divulgou que os aprovados têm até 19 de dezembro para enviar os documentos necessários à posse, pelo endereço concursosesau.2002@gmail.com.

Os aprovados vão enviar à Superintendência de Perícia Médica:

Vias originais de exames,

Laudos e atestados médicos,

Documento de identificação com foto.

"Após a avaliação médica e considerados aptos, os aprovados deverão ir à sede da Sesau para obter informações sobre a posse e início do exercício", explicou o governo estadual.