Inscrições para concurso da Caixa terminam nesta segunda-feira (8)

Interessados em participar do concurso da Caixa Econômica Federal que ainda não estão inscritos devem se apressar, pois o prazo se encerra nesta segunda-feira (8).

A inscrição pode ser feita até as 23h59, pelo site da Fundação Cesgranrio, entidade responsável pelo certame.

No ato do cadastro, o candidato deve escolher o cargo e o polo de trabalho pretendidos, assim como a cidade de realização das provas. A taxa cobrada é no valor de R$ 68 para todos os cargos.

Concurso da Caixa

O concurso oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva, com as oportunidades distribuídas em diversas cidades brasileiras.

Do total de oportunidades, 25% são destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).

>>> Confira edital completo

Quais os cargos disponíveis?

Dentre os cargos disponíveis no certame, estão:

Arquiteto;

Engenheiro Civil;

Engenheiro de Segurança;

Engenheiro Elétrico;

Engenheiro Mecânico;

Médico do Trabalho.

Remuneração

Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 12.371 mensais.

Os aprovados podem ter acesso a benefícios como: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.

Veja cronograma do concurso da Caixa