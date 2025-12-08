Inscrições para concurso da Caixa terminam nesta segunda-feira (8)
Certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior.
Interessados em participar do concurso da Caixa Econômica Federal que ainda não estão inscritos devem se apressar, pois o prazo se encerra nesta segunda-feira (8).
A inscrição pode ser feita até as 23h59, pelo site da Fundação Cesgranrio, entidade responsável pelo certame.
No ato do cadastro, o candidato deve escolher o cargo e o polo de trabalho pretendidos, assim como a cidade de realização das provas. A taxa cobrada é no valor de R$ 68 para todos os cargos.
Concurso da Caixa
O concurso oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva, com as oportunidades distribuídas em diversas cidades brasileiras.
Do total de oportunidades, 25% são destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).
Quais os cargos disponíveis?
Dentre os cargos disponíveis no certame, estão:
- Arquiteto;
- Engenheiro Civil;
- Engenheiro de Segurança;
- Engenheiro Elétrico;
- Engenheiro Mecânico;
- Médico do Trabalho.
Veja também
Remuneração
Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 12.371 mensais.
Os aprovados podem ter acesso a benefícios como: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.
Veja cronograma do concurso da Caixa
- Inscrições: até 8 de dezembro
- Divulgação do Cartão de Confirmação: 27 de janeiro
- Provas objetivas e discursiva: 1º de fevereiro
- Divulgação do gabarito prova objetiva: 2 de fevereiro
- Prazo para recurso ao gabarito: de 2 a 3 de março
- Divulgação da imagem do cartão resposta: 5 de março
- Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março
- Divulgação do resultado final: 26 de maio