Barco é incendiado após proprietário sofrer extorsão de facção no Ceará

Um barco avaliado em mais de R$ 1 milhão foi incendiado no Município de Itarema, no Litoral Oeste do Ceará, na madrugada desta segunda-feira (8). A principal suspeita da Polícia é que o incêndio tenha sido cometido por integrantes de uma facção criminosa.

A reportagem apurou, com fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), que os proprietários de barcos atracados na região sofreram extorsão de uma facção, sendo exigidos de pagar uma "mensalidade".

O proprietário da embarcação incendiada teria se recusado a pagar a taxa exigida pelos criminosos, o que teria motivado o ataque.

A SSPDS informou, por nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as causas de um incêndio, registrado nesta segunda-feira (8), em Itarema - Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Ceará".

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas. A Delegacia de Polícia Civil de Itarema, unidade da PCCE, aguarda perícia para saber as circunstâncias do ocorrido", informou a Secretaria.

Ordens da facção criminosa

A reportagem apurou que a taxa começou a ser cobrada pela facção criminosa a proprietários de embarcações no último mês.

Os criminosos teriam proibido, na região, inclusive, a pesca da lagosta, até o fim de abril do próximo ano. O período coincide com o defeso da lagosta, regulamentado pelas autoridades ambientais nacionais.

Ninguém foi preso pelo ataque criminoso ao barco ou pelas extorsões, em Itarema, até o fechamento desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais".

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

A Pasta completou, na nota, que "as informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3660-1280, da Delegacia de Polícia Civil de Itarema. O sigilo e o anonimato são garantidos".