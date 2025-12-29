Ação da PM termina com dois mortos no Interior do Ceará

Dois jovens morreram em um confronto com policiais militares no distrito de Angicos, zona rural da cidade de São João do Jaguaribe, Interior do Ceará. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (29). A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou a ocorrência e informou que três armas de fogo foram apreendidas.

As vítimas tinham 22 anos, cada, e supostamente eram integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e investigadas por crimes, como extorsão e deslocamento forçado de moradores na região.

"A ação foi conduzida por equipes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), por meio do Cotar, com apoio da Polícia Civil.

Na ocasião, dois suspeitos tiveram óbito confirmado após troca de tiro com os militares. Um dos suspeitos possuía antecedentes criminais por homicídio, tentativa de homicídio, organização criminosa e três mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça", disse a PM.

Veja também Segurança Chefes de facções da cidade mais violenta do Brasil entram na Lista dos Mais Procurados do CE Segurança Massacre no Natal: Chacina da Sapiranga completa 4 anos e 20 réus ainda não foram a júri

ESCONDIDOS NA MATA

A Polícia afirma que a ofensiva aconteceu após as autoridades receberem informações sobre a presença de um grupo armado escondido em uma área de mata.

Legenda: Três armas foram apreendidas. Foto: Reprodução.

"Durante as diligências, os policiais foram recebidos a tiros e reagiram à injusta agressão. No confronto, dois suspeitos, ambos com 22 anos, foram atingidos e socorridos a uma unidade hospitalar no município de Limoeiro do Norte, mas não resistiram aos ferimentos", conforme as autoridades.

Além das três armas de fogo apreendidas, foram recolhidas 121 munições de calibres variados, 117 gramas de drogas (maconha e cocaína) e duas motocicletas, sendo uma com registro de roubo.

De acordo com a PMCE, a ocorrência foi apresentada na Delegacia Civil de São João do Jaguaribe, onde foi instaurado inquérito policial para apurar o caso.