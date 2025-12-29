Chefes de facções da cidade mais violenta do Brasil entram na Lista dos Mais Procurados do CE

Duas lideranças de facções criminosas que atuam em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), entraram para a Lista de Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A cidade cearense foi considerada a mais violenta do Brasil (entre municípios com mais de 100 mil habitantes), pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2025, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) - conforme dados de 2024.

79,9 foi a taxa de mortes por 100 mil habitantes, em Maranguape, no ano de 2024. A cidade tinha 108 mil habitantes e registrou 87 homicídios no ano passado, conforme dados do último Anuário.

Segundo a Lista de Mais Procurados da SSPDS, Johnathan Amaro Cabral, conhecido como 'Bodó', de 35 anos, é um "homicida e integrante de organização criminosa, considerado perigoso".

Já Vinícius da Silva Oliveira, o 'MT', 'Mortadela' ou 'Maguinho', de 32 anos, é descrito pela SSPDS como "homicida e traficante", também "considerado perigoso".

Qualquer informação sobre os suspeitos pode ser repassada pela Polícia pelo Disque Denúncia - telefone 181.

As defesas de Johnathan Cabral e Vinícius Oliveira não foram localizadas para comentar a inclusão na Lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública.

Veja também Segurança Advogado é suspeito de transportar bilhete de facção em presídio no Ceará Segurança Líder do PCC no Ceará que estava em presídio de Segurança Máxima é solto

Disputa entre facções criminosas

A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que 'Bodó' é apontado pela Polícia como o número 1 da facção carioca Comando Vermelho (CV) em Maranguape. A suspeita é que ele esteja escondido no Rio de Janeiro - Estado berço da organização criminosa.

Os registros policiais também dão conta que 'Mortadela' já foi membro das facções CV e Guardiões do Estado (GDE), mas hoje é o número 1 da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) em Maranguape.

O Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2025 considerou que, em Maranguape, "assim como outras cidades do Ceará, o território é palco de uma disputa sangrenta entre duas facções criminosas, o Comando Vermelho (CV) e os Guardiões do Estado (GDE)".

Em meados de junho de 2025, integrantes da facção cearense GDE migraram para o TCP após a organização criminosa local sofrer ataques intensos do CV, em diversas localidades do Ceará.

'Bodó' e 'Mortadela' são suspeitos de continuar a ordenar homicídios, na guerra entre as facções criminosas.

100 homicídios foram registrados em Maranguape, entre janeiro e novembro deste ano, segundo dados parciais da SSPDS. Em todo o ano de 2024, foram 85 mortes violentas, conforme a estatística. O aumento do índice já é de 17,6%.

Extensas fichas criminais

A reportagem também apurou que Johnathan Amaro Cabral, o 'Bodó', responde na Polícia Civil do Ceará por seis homicídios e outros crimes, como integrar organização criminosa, associação criminosa, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Em um dos últimos casos, 'Bodó' foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e incêndio, no último dia 28 de novembro.

Conforme a denúncia do MPCE, o chefe do Comando Vermelho em Maranguape ordenou o incêndio de um ônibus, na CE-065, na noite de 18 de julho último. Membros da facção teriam interceptado o veículo e feito funcionários de uma empresa de reféns.

O aprofundamento da investigação policial descobriu que Johnathan Amaro é o líder da quadrilha que interceptou o ônibus e abastece o bairro da Tabatinga, em Maranguape, com maconha e cocaína.

Já Vinícius da Silva Oliveira, o 'Mortadela', responde na Polícia Civil por dois homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Em junho de 2024, 'Mortadela' foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por integrar uma organização criminosa, após interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça mostrarem a relação entre ele e outros criminosos e o planejamento de crimes.