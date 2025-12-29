Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chefes de facções da cidade mais violenta do Brasil entram na Lista dos Mais Procurados do CE

A dupla é suspeita de ordenar vários homicídios em Maranguape.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
As imagens mostram um homem pardo, de barba, boné branco e blusa branca, e um homem branco, barba rasa, com blusa preta.
Legenda: As fotos de 'Bodó' e 'Mortadela' foram divulgadas no site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).
Foto: Divulgação/ SSPDS.

Duas lideranças de facções criminosas que atuam em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), entraram para a Lista de Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). 

A cidade cearense foi considerada a mais violenta do Brasil (entre municípios com mais de 100 mil habitantes), pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2025, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) - conforme dados de 2024.

79,9
foi a taxa de mortes por 100 mil habitantes, em Maranguape, no ano de 2024. A cidade tinha 108 mil habitantes e registrou 87 homicídios no ano passado, conforme dados do último Anuário.

Segundo a Lista de Mais Procurados da SSPDS, Johnathan Amaro Cabral, conhecido como 'Bodó', de 35 anos, é um "homicida e integrante de organização criminosa, considerado perigoso"

Já Vinícius da Silva Oliveira, o 'MT', 'Mortadela' ou 'Maguinho', de 32 anos, é descrito pela SSPDS como "homicida e traficante", também "considerado perigoso".

Qualquer informação sobre os suspeitos pode ser repassada pela Polícia pelo Disque Denúncia - telefone 181.

As defesas de Johnathan Cabral e Vinícius Oliveira não foram localizadas para comentar a inclusão na Lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública.

Veja também

teaser image
Segurança

Advogado é suspeito de transportar bilhete de facção em presídio no Ceará

teaser image
Segurança

Líder do PCC no Ceará que estava em presídio de Segurança Máxima é solto

Disputa entre facções criminosas

A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que 'Bodó' é apontado pela Polícia como o número 1 da facção carioca Comando Vermelho (CV) em Maranguape. A suspeita é que ele esteja escondido no Rio de Janeiro - Estado berço da organização criminosa.

Os registros policiais também dão conta que 'Mortadela' já foi membro das facções CV e Guardiões do Estado (GDE), mas hoje é o número 1 da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) em Maranguape.

O Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2025 considerou que, em Maranguape, "assim como outras cidades do Ceará, o território é palco de uma disputa sangrenta entre duas facções criminosas, o Comando Vermelho (CV) e os Guardiões do Estado (GDE)".

Em meados de junho de 2025, integrantes da facção cearense GDE migraram para o TCP após a organização criminosa local sofrer ataques intensos do CV, em diversas localidades do Ceará.

'Bodó' e 'Mortadela' são suspeitos de continuar a ordenar homicídios, na guerra entre as facções criminosas.

100 homicídios
foram registrados em Maranguape, entre janeiro e novembro deste ano, segundo dados parciais da SSPDS. Em todo o ano de 2024, foram 85 mortes violentas, conforme a estatística. O aumento do índice já é de 17,6%.

Extensas fichas criminais

A reportagem também apurou que Johnathan Amaro Cabral, o 'Bodó', responde na Polícia Civil do Ceará por seis homicídios e outros crimes, como integrar organização criminosa, associação criminosa, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Em um dos últimos casos, 'Bodó' foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e incêndio, no último dia 28 de novembro.

Conforme a denúncia do MPCE, o chefe do Comando Vermelho em Maranguape ordenou o incêndio de um ônibus, na CE-065, na noite de 18 de julho último. Membros da facção teriam interceptado o veículo e feito funcionários de uma empresa de reféns.

O aprofundamento da investigação policial descobriu que Johnathan Amaro é o líder da quadrilha que interceptou o ônibus e abastece o bairro da Tabatinga, em Maranguape, com maconha e cocaína.

Já Vinícius da Silva Oliveira, o 'Mortadela', responde na Polícia Civil por dois homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Em junho de 2024, 'Mortadela' foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por integrar uma organização criminosa, após interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça mostrarem a relação entre ele e outros criminosos e o planejamento de crimes.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
As imagens mostram um homem pardo, de barba, boné branco e blusa branca, e um homem branco, barba rasa, com blusa preta.
Segurança

Chefes de facções da cidade mais violenta do Brasil entram na Lista dos Mais Procurados do CE

A dupla é suspeita de ordenar vários homicídios em Maranguape.

Messias Borges
Há 2 horas
A imagem mostra tabletes de maconha, caixas e sacos, dentro de uma viatura policial.
Segurança

Homem é preso com 144 kg de maconha em Fortaleza

O suspeito tentou subornar os policiais militares que realizaram a prisão.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Homem com o corpo ensanguentado está sentado em uma cadeira de plástico em um posto de combustível, com o rosto desfocado. Ao lado, policiais militares com capacetes e motocicletas prestam atendimento no local. A cena ocorre em área externa do posto, com bombas de combustível e veículos ao fundo.
Segurança

Motorista de aplicativo é atacado por criminosos no bairro Canindezinho, em Fortaleza (CE)

A 13ª Delegacia de Polícia Civil da Capital está responsável pela investigação.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Viatura branca da Perícia Forense com faixas verde e laranja estacionada em frente a um prédio público identificado como Núcleo de Perícia Forense do Ceará. Ao fundo, pessoas circulam pela entrada do edifício, que tem fachada revestida de azulejos verdes, sob céu parcialmente nublado.
Segurança

Homem morre após ser atingido por árvore em Meruoca (CE)

A vítima teria sido alertada da queda iminente da árvore, mas não conseguiu se esquivar a tempo.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Montagem com dois frames de um vídeo em que dois suspeitos são capturados e colocados no carro da polícia.
Segurança

Dupla que agrediu homem na Beira-Mar de Fortaleza por pedir respeito à faixa de pedestre é capturada

Um dos agressores vai responder por lesão corporal, ameaça e corrupção de menores, pois o segundo envolvido tem 16 anos.

Redação
27 de Dezembro de 2025
fachada da oab e fachada presidio, sap.
Segurança

A ‘serviço das facções’: relembre casos de advogados presos no Ceará em 2025

Parte dos suspeitos está com situação 'suspensa', sem poder advogar.

Emanoela Campelo de Melo
27 de Dezembro de 2025
As imagens mostram dois veículos, de cores branca e cinza, que colidiram frontalmente em uma estrada no Ceará.
Segurança

Enfermeira e motorista morrem em colisão de veículos em estrada no Ceará

Acidente aconteceu na CE-178, no Município de Santana do Acaraú.

Redação
26 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um homem colombiano que fugiu de fazendo em Maracanaú, com a identidade preservada e fisionomia borrada, vestindo blusa roxa e calça preta, com uma bolsa preta, se alimentando próximo a um carro azul.
Segurança

Colombiano vítima de cárcere privado foge de fazenda e pede ajuda a guardas municipais em Fortaleza

Ele também relatou que trabalhava em condições análogas à escravidão.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Imagem de casal sorridente, mulher de cabelo escuro e óculos, vestida com blusa azul, ao lado de homem de cabelo castanho e camisa branca, em ambiente de festa com fundo decorado.
Segurança

Casal de idosos é morto a tiros perto de casa, no Interior do Ceará

Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26). A Polícia Civil investiga o caso.

Redação
26 de Dezembro de 2025
A arma do crime foi encontrada em uma área conhecida como 'Beco do Doze', no Vicente Pinzón.
Segurança

Adolescente de 16 anos é morta após testemunhar homicídio no Vicente Pinzón

A vítima supostamente também teria perdido drogas, apreendidas em operação policial.

Geovana Almeida*
26 de Dezembro de 2025
Magistrados do TJCE analisam caso no Plenário do TJCE. Colegiado está sentado, vestindo togas. Diante deles, uma mesa de marmore.
Segurança

TJ mantém condenação do Estado do Ceará por ação policial que causou cegueira em adolescente

Menino foi atingido no rosto por um projétil de menor letalidade e perdeu a visão total de um olho e a parcial de outro.

Igor Cavalcante
25 de Dezembro de 2025
local chacina da sapiranga pms atendendo a ocorrencia e sangue no chao.
Segurança

Massacre no Natal: Chacina da Sapiranga completa 4 anos e 20 réus ainda não foram a júri

Dois acusados foram condenados a 557 anos de prisão.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Plantação de Maconha em uma roça. Com plantas de porte médio.
Segurança

Policiais federais e militares do Ceará destroem plantação de maconha na região de Pacoti

Os agentes identificaram cerca de 15 mil pés do entorpecente.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Colagem de imagens. Do lado esquerdo, um dos animais resgatados, um gato. Do outro lado, uma imagem da Polícia Civil.
Segurança

Mulher acusada de maus-tratos a animais em Brejo Santo é presa em cidade do Maranhão

A mulher era procurada após a Justiça determinar a sua prisão preventiva pelo crime de maus-tratos a animais

Redação
24 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um homem pardo, com barba e cabelo preto, vestido com uma roupa preta e branca. Em volta, há a imagem de vários rostos e o nome Desaparecido.
Segurança

Tunisiano que desembarcou em Fortaleza está desaparecido

As polícias Civil e Federal investigam o caso.

Redação
24 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma mulher loira, vestida com a blusa do time Flamengo, nas cores vermelha e preta, e um boné branco.
Segurança

Feminicídio: empresária é morta a facadas por ex-companheiro no Ceará

O suspeito tirou a própria vida, em seguida.

Redação
24 de Dezembro de 2025
pichacao siglas faccao em muros.
Segurança

Combate às facções no Ceará: MP passa a analisar em até 48 horas celulares apreendidos

Ferramenta é resultado de uma parceria com a Amazon.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Imagem mostra carro capotado embaixo de uma ponte em Lavras da Mangabeira
Segurança

Jovem de 19 anos morre após carro cair de ponte em Lavras da Mangabeira

Carro bateu em mureta, capotou e despencou de ponte de 12 metros de altura nesta quarta (24).

Redação
24 de Dezembro de 2025
Imagem de vítima que morreu após cair de ônibus e ser atropelada pelo veículo na Parangaba.
Segurança

Mulher morre após cair de ônibus e ser atropelada pelo veículo na Parangaba

A ocorrência foi registrada por volta das 12h desta terça-feira (23).

Redação
23 de Dezembro de 2025
A foto mostra uma viatura do GAP, da Polícia Penal, saindo pelo portão do Complexo Penitenciário Estadual Itaitinga II.
Segurança

Advogado é suspeito de transportar bilhete de facção em presídio no Ceará

O suspeito foi conduzido a uma delegacia, mas foi liberado.

Messias Borges
23 de Dezembro de 2025